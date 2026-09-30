اليمن يكتسح البحرين بخماسية في «خليجي 27»

اكتسح منتخب اليمن نظيره البحرين، بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الخليج العربي “خليجي 27”.

وسجّل خماسية المنتخب اليمني كل من ناصر محمدوه الغواشي في الدقيقة 18، وعبدالواسع المطري في الدقيقة 31، ورامي الوسماني في الدقيقة 40، وأحمد قاسم في الدقيقة 44، رامي الوسماني في الدقيقة 90+5.

فيما جاءت ثنائية البحرين عن طريق عيسى الدوسري وعلي جعفر في الدقيقتين 7، 67.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب اليمن المركز الثالث برصيد 3 نقاط فيما يأتي منتخب البحرين في المركز الأخير دون نقاط.