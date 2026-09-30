من الشرق إلى الغرب.. الثقافة العربية تفتح أبوابا جديدة إلى أمريكا اللاتينية

تتحول مشاركة الشارقة كأول ضيف شرف عربي في تاريخ معرض بوغوتا الدولي للكتاب 2027 إلى ما هو أبعد من مجرد حضور ثقافي في فعالية دولية، إذ تمثل خطوة جديدة نحو بناء جسر مستدام بين الثقافة العربية وأسواق النشر في أمريكا اللاتينية، وفتح مساحات أوسع أمام الأدب العربي للوصول إلى جمهور ناطق بالإسبانية.

ويأتي اختيار الشارقة في وقت تتزايد فيه أهمية التبادل الثقافي بين العالم العربي ودول أمريكا اللاتينية، خاصة مع وجود اهتمام متنامٍ بالأدب المترجم والهوية والتراث والسرديات القادمة من مناطق مختلفة من العالم. ومن هنا، تصبح المشاركة فرصة لتقديم صورة أوسع عن الثقافة العربية تتجاوز القوالب التقليدية، وتعرض تنوعها الأدبي والفكري والفني أمام جمهور جديد.

وتحمل المشاركة بعدًا مهمًا لصناعة النشر، إذ تمنح دور النشر العربية فرصة لبناء علاقات مباشرة مع الناشرين والمترجمين والوكلاء الأدبيين في كولومبيا والأسواق الناطقة بالإسبانية، بما يمكن أن يفتح الباب أمام زيادة ترجمة الأعمال العربية وتبادل حقوق النشر والتوزيع المشترك.

كما تمثل بوغوتا نقطة دخول مهمة إلى سوق ثقافية واسعة تمتد عبر عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية، وهو ما يمنح الحضور العربي هناك قيمة تتجاوز حدود معرض واحد، خاصة إذا تحولت اللقاءات المهنية والثقافية إلى شراكات مستمرة بعد انتهاء الفعاليات.

وتكتسب تجربة الشارقة أهمية إضافية نتيجة تراكم مشاركاتها الدولية في معارض الكتب الكبرى، ما يجعلها قادرة على تقديم نموذج ثقافي عربي منظم يجمع بين الأدب والنشر والترجمة والفنون والتراث، ويحول المشاركة من جناح تقليدي إلى برنامج ثقافي متكامل.

ويفتح هذا التحرك المجال أمام المبدعين العرب للوصول إلى قراء جدد، خاصة أن الترجمة إلى الإسبانية يمكن أن توسع دائرة انتشار الأدب العربي في أسواق ما زالت تحمل فرصًا كبيرة للنمو والتبادل الثقافي.

ومن جانب آخر، تعزز المشاركة مفهوم الدبلوماسية الثقافية، حيث تصبح الكتب والفنون واللغة أدوات للتقارب بين الشعوب، وبناء صورة أكثر عمقًا عن المجتمعات العربية بعيدًا عن الخطاب السياسي أو الاقتصادي المباشر.

وبذلك، لا تبدو مشاركة الشارقة في معرض بوغوتا مجرد محطة ثقافية جديدة، بل خطوة ضمن مسار أوسع لنقل الثقافة العربية من الشرق إلى الغرب، وفتح أبواب جديدة أمام الكتاب العربي وصناعة النشر والترجمة في أمريكا اللاتينية، بما يخلق فرصًا حقيقية لبناء جسور ثقافية طويلة الأمد بين المنطقتين.