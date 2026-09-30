تركيا تصعد ضد إسرائيل.. مجلس الأمن القومي يطالب بخطوات ملموسة

دعا مجلس الأمن القومي التركي، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ «خطوات ملموسة» ضد إسرائيل، متهمًا إياها بالسعي إلى تقويض الاستقرار الإقليمي، وانتهاك سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وجاءت الدعوة عقب اجتماع للمجلس برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقش التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وغزة ولبنان.

وقال المجلس إن هناك تطورات إيجابية في الجهود الرامية إلى تعزيز وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وتوسيع سلطة الدولة على كامل البلاد، مؤكدًا استمرار الدعم التركي للشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي.

كما اتهم المجلس إسرائيل بمواصلة هجماتها في غزة ولبنان، معتبرًا أنها لم تفِ بالتزاماتها وتعهداتها المتعلقة بإحلال السلام.