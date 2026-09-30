كانوا ماشيين عكس.. القبض على شخص وشقيقته تعديا على شخص بالضرب بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قائد سيارة "ملاكى" وبرفقته فتاة لقيامه بالسير عكس الإتجاه والإصطدام بدراجته النارية وإحداث تلفيات بها والتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بالجيزة .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الأهرام من ( عامل بإحدى شركات توصيل الطلبات "مصاب بجروح وسحجات وكدمات متفرقة" – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية ) بتضرره من قائد سيارة "ملاكى" وبرفقته فتاة لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب محدثين إصابته المنوه عنها حال قيامه بمعاتبتهما لسيرهما عكس الإتجاه والإصطدام به حال سيره بالدراجة النارية قيادته بدائرة القسم .



أمكن تحديد السيارة الملاكى الظاهرة بمقطع الفيديو ومستقليها (مالك شركة ، شقيقته - مقيمان بنطاق محافظة الجيزة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه .



وتم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .