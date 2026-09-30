سلاف فواخرجي: «فخورة وممتنة» بترشح «أرض الملائكة» للدورة الـ99 من جوائز الأوسكار

أعربت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن سعادتها وفخرها بترشح فيلم «أرض الملائكة» للدورة الـ99 من جوائز الأوسكار، معتبرة هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرتها الفنية، ومعبّرة عن امتنانها لهذا الإنجاز.

وشاركت سلاف فواخرجي مشاعرها مع جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتبت: «فخورة وممتنة لكوني أول ممثلة سورية يترشح فيلمها للأوسكار».

ويأتي ترشح «أرض الملائكة» لجوائز الأوسكار ليشكل محطة بارزة بالنسبة إلى سلاف فواخرجي، التي حرصت على مشاركة جمهورها هذا الحدث والتعبير عن اعتزازها بارتباط اسمها بعمل سينمائي يصل إلى واحدة من أبرز المحافل السينمائية العالمية.

وأكدت سلاف فواخرجي من خلال رسالتها حالة الفخر والامتنان التي تشعر بها تجاه هذا الترشيح، خاصة مع ما يمثله من حضور للسينما السورية ومشاركتها في المنافسة على مستوى دولي.

ويُعد ترشح الفيلم للدورة الـ99 من جوائز الأوسكار خطوة لافتة في مسيرة «أرض الملائكة»، وسط اهتمام بتمثيل الفيلم في المحافل العالمية