قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هتوصل 40 جنيهًا.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الموعد| خاص
وزير الإعلام الأسبق: الجيش المصري نشأ لحماية النيل ومقدرات الوطن منذ آلاف السنين
الكويت والعراق يطلبان استضافة السوبر المصري
الولايات المتحدة تهنئ الصين بالعيد الوطني
حارس فولهام على رادار بايرن ميونخ
منتخب مصر للشباب يتصدر تصفيات شمال أفريقيا بعد الفوز على تونس
كامل الوزير: ليه نلاقي ناس تزعل إننا بنوصل السكك الحديد إلى قلب سيناء هو إحنا اعتدينا على حد
التحقيق في اتهام مسئولين سابقين في نادي الزمالك بإهدار مليار و644 مليون جنيه | تفاصيل
تراجع سعر الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
إنستاباي يعمل بشكل طبيعي.. حقيقة العطل وسبب توقف الخدمة
الوحيدة في مصر.. عميد قصر العيني: مستشفيات جامعة القاهرة أجرت 200 جراحة روبوتية مجانا
جامعة القاهرة تخصص 150 فدانًا في أكتوبر لإقامة «قصر عيني جديد»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سلاف فواخرجي: «فخورة وممتنة» بترشح «أرض الملائكة» للدورة الـ99 من جوائز الأوسكار

الفنانة سلاف فواخرجي
الفنانة سلاف فواخرجي
أوركيد سامي

أعربت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن سعادتها وفخرها بترشح فيلم «أرض الملائكة» للدورة الـ99 من جوائز الأوسكار، معتبرة هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرتها الفنية، ومعبّرة عن امتنانها لهذا الإنجاز.

وشاركت سلاف فواخرجي مشاعرها مع جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتبت: «فخورة وممتنة لكوني أول ممثلة سورية يترشح فيلمها للأوسكار».

ويأتي ترشح «أرض الملائكة» لجوائز الأوسكار ليشكل محطة بارزة بالنسبة إلى سلاف فواخرجي، التي حرصت على مشاركة جمهورها هذا الحدث والتعبير عن اعتزازها بارتباط اسمها بعمل سينمائي يصل إلى واحدة من أبرز المحافل السينمائية العالمية.

وأكدت  سلاف فواخرجي من خلال رسالتها  حالة الفخر والامتنان التي تشعر بها تجاه هذا الترشيح، خاصة مع ما يمثله من حضور للسينما السورية ومشاركتها في المنافسة على مستوى دولي.

ويُعد ترشح الفيلم للدورة الـ99 من جوائز الأوسكار خطوة لافتة في مسيرة «أرض الملائكة»، وسط اهتمام بتمثيل الفيلم  في المحافل العالمية

اخبار الفن نجوم الفن النجمة سلاف فواخرجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

مصطفى مدبولي

الحكومة: توجيهات بمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا

أرشيفية

السعودية ترفض هبوط طائرات إسرائيلية لإجلاء ركاب «فلاي دبي»

قطع المياه ..صورة تعبيرية

مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي

نتيجة قرعة الحج السياحي

ظهرت الآن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي

ترشيحاتنا

الضرائب العقاري

المالية تجري مباحثات لشرح حوافز الضرائب العقارية

سعر الجنيه الذهب

نزل 800 جنيه.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

اتحاد أسواق المال العربية يكرم وزير الاستثمار

اتحاد أسواق المال العربية يكرم وزير الاستثمار تقديرًا لدوره في تطوير الأسواق المالية

بالصور

أبرزها الملابس ورش هذه المادة .. طرق غير متوقعة للوقاية من حمى الضنك

حمى الضنك
حمى الضنك
حمى الضنك

يعالج أمراض خطيرة.. ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟

ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟
ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟
ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟

خطوة بخطوة.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

خلل في الأبواب يهدد بخطر احتباس الركاب.. استدعاء 329 سيارة بيجو في السعودية

بيجو 5008
بيجو 5008
بيجو 5008

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد