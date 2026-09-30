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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الانسحاب من أربيل "نهاية رحلة باهظة التكلفة للجحيم".. وانتصرنا على داعش بالعراق

ترامب
ترامب
أ ش أ

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الانسحاب المنظم للقوات والمعدات التابعة للتحالف من قاعدة أربيل الجوية في العراق؛ يمثل نهاية لما وصفه بـ«رحلة باهظة التكلفة إلى الجحيم»، مؤكدًا أنه حان الوقت لتعود القوات الأمريكية إلى ديارها، ومشيرًا إلى أن الولايات المتحدة حققت انتصارًا حاسمًا على تنظيم داعش في العراق.

وأشاد ترامب، خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض اليوم /الأربعاء/، برئيس الوزراء العراقي الجديد، واصفًا إياه بأنه «رئيس وزراء جديد رائع».

وأضاف أن الانسحاب من العراق يختلف عن التجربة الأفغانية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تخرج من العراق دون الخسائر التي تكبدتها خلال الانسحاب من أفغانستان.

وفي هذا السياق، قال ترامب إن الولايات المتحدة فقدت جميع معداتها العسكرية في أفغانستان، مؤكدًا أن ذلك «لم يحدث في العراق»، كما أشار إلى مقتل نحو 4500 جندي أمريكي خلال الحرب في أفغانستان.

وفي سياق آخر، قال ترامب إن إيران أصبحت «دولة مدمرة الآن»، مؤكدًا أن «أمورًا ستتحقق قريبًا» في طهران، دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة هذه التطورات.

وأضاف أن الولايات المتحدة قضت على القوات البحرية والجوية الإيرانية، مشيرًا إلى أن واشنطن تمتلك «سيطرة شبه كاملة» على مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة تمكنت خلال الفترة الماضية من إخراج كميات كبيرة من النفط عبر المضيق.

ومن جهة أخرى، قال ترامب إن الولايات المتحدة «تقوم بنظام جديد» مع فنزويلا، مضيفًا أن الوضع هناك سيكون أفضل خلال أقل من عامين ونصف.

وفي ملف الهجرة، قال ترامب إنه يعمل على «منع الولايات المتحدة من الانهيار»، منتقدًا سياسة الحدود المفتوحة، التي وصفها بأنها «مدمرة».

وأضاف أن الولايات المتحدة، بحسب قوله، لم تشهد أي دخول عبر الحدود المفتوحة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

ترامب الانسحاب المنظم للقوات والمعدات للتحالف

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