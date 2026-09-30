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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركيا ترفع حالة التأهب.. مجلس الأمن القومي يبحث جهود التعامل مع تهديدات الإرهاب

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

بحث مجلس الأمن القومي التركي، خلال اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، التطورات المتعلقة بالتهديدات التي تواجه أمن تركيا ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وقال المجلس إنه اطلع على الجهود المبذولة داخليًا وخارجيًا لمواجهة ما وصفه بالتهديدات، مشيرًا إلى حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب، إلى جانب تنظيم «داعش» وجماعة فتح الله غولن.

كما قيم المجلس الخطوات المتخذة في إطار أهداف «تركيا خالية من الإرهاب» و«منطقة خالية من الإرهاب»، مؤكدًا استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز أمن تركيا وشعبها والدول المجاورة.

وشدد المجلس على أن أنقرة ستواصل العمل لتحقيق هذه الأهداف، بالتزامن مع التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة في المنطقة.

ودعا مجلس الأمن القومي التركي، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ «خطوات ملموسة» ضد إسرائيل، متهمًا إياها بالسعي إلى تقويض الاستقرار الإقليمي، وانتهاك سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وجاءت الدعوة عقب اجتماع للمجلس برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقش التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وغزة ولبنان.

وقال المجلس إن هناك تطورات إيجابية في الجهود الرامية إلى تعزيز وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وتوسيع سلطة الدولة على كامل البلاد، مؤكدًا استمرار الدعم التركي للشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي.

كما اتهم المجلس إسرائيل بمواصلة هجماتها في غزة ولبنان، معتبرًا أنها لم تفِ بالتزاماتها وتعهداتها المتعلقة بإحلال السلام.

مجلس الأمن القومي التركي الرئيس رجب طيب أردوغان تركيا حزب العمال الكردستاني داعش جماعة فتح الله غولن

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