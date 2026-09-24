"الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" يخفض توقعاته للنمو في تركيا إلى 3.0% انخفاضاً من 3.5% يونيو

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو في تركيا لعام 2026 إلى 3.0% انخفاضاً من توقعات سابقة بلغت 3.5% في يونيو 2026.

وتوقع البنك نمو الاقتصاد التركي بنسبة 4.0% في عام 2027.

جاء ذلك في أحدث تقرير للبنك حول "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" (REP)، حيث عكس هذا التعديل التنازلي ضعف الطلب المحلي في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتشديد الأوضاع المالية، فضلاً عن استمرار تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وضغوط التنافسية من حيث التكلفة التي تؤثر على الصادرات.

وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية إلى أن تصاعد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط قد يفرض مزيداً من الضغوط على أسعار الطاقة، ويقلص إيرادات السياحة، ويؤدي إلى تدفقات خارجة لرؤوس الأموال، ويعطل حركة التجارة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد الالتزامات المقومة بالعملات الأجنبية يعرض الميزانيات العمومية للشركات لمخاطر انخفاض قيمة الليرة.

وعلى الجانب الإيجابي، فإن تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، وزيادة الطلب الخارجي، واستمرار الانضباط في السياسات الاقتصادية، من شأنه أن يدعم الاستثمار ويحفز نمواً أسرع.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي النمو في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2.5% في عام 2026، قبل أن يتسارع إلى 4.0% في عام 2027.

وتم خفض توقعات عام 2026 بمقدار 0.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو، وذلك انعكاساً لتشديد شروط التمويل، وتأثير الجفاف في أجزاء من أوروبا، وحصار منطقة البحر الأسود المرتبط باستمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد المستثمرين الرئيسيين في تركيا، حيث استثمر أكثر من 25 مليار يورو في البلاد، تركزت غالبيتها في القطاع الخاص.