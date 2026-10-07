اعلن الجهاز الفني للنادى المصري بقيادة مديره الفني احمد سامي تشكيل الفريق لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها بعد قليل فى كأس عاصمة مصر .

جاء تشكيل فريق المثري محمود حمدي لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، محمد شكري لخط الظهر ، يتقدمهم الثنائي محمد مخلوف ، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما يلعب الثلاثي عبد الرحيم دغموم ، حسين فيصل ، عبد الرحمن الزياني كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد منذر طمين.

تعرف على تشكيل المصري لمباراة سيراميكا كليوباترا

وضمن قائمة بدلاء المصري محمد سيحا ، مصطفى العش ، ياسين الملاح ، محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، خير الدين طوال ، أحمد القرموطي، علي سليمان، محمد الشامي.