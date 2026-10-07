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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على تشكيل المصري لمباراة سيراميكا كليوباترا

تعرف على تشكيل المصري لمباراة سيراميكا كليوباترا
تعرف على تشكيل المصري لمباراة سيراميكا كليوباترا
محمد الغزاوى

اعلن الجهاز الفني للنادى المصري بقيادة مديره الفني احمد سامي تشكيل الفريق لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها بعد قليل فى كأس عاصمة مصر .

جاء تشكيل فريق المثري محمود  حمدي  لحراسة المرمى ، كريم العراقي  ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، محمد شكري لخط الظهر ، يتقدمهم الثنائي محمد مخلوف ، حسن علي  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما يلعب الثلاثي عبد الرحيم دغموم ، حسين فيصل ، عبد الرحمن الزياني كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد منذر طمين.  

تعرف على تشكيل المصري لمباراة سيراميكا كليوباترا

وضمن قائمة بدلاء المصري محمد سيحا ، مصطفى العش ، ياسين الملاح ، محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، خير الدين طوال ، أحمد القرموطي،  علي سليمان،  محمد الشامي.

المصري النادي المصري نادى سيراميكا كليوباترا كأس عاصمة مصر

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