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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اقتصادية قناة السويس تستقبل وزير النقل التنزاني بميناء السخنة لبحث فرص التعاون

اقتصادية قناة السويس تستقبل وزير النقل التنزاني بميناء السخنة لبحث فرص التعاون في النقل واللوجستيات
اقتصادية قناة السويس تستقبل وزير النقل التنزاني بميناء السخنة لبحث فرص التعاون في النقل واللوجستيات
محمد الغزاوى

استقبل ميناء السخنة التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدًا رفيع المستوى من جمهورية تنزانيا، برئاسة البروفيسور مكامي مباراوا، وزير النقل التنزاني.

 وذلك في إطار زيارة تهدف إلى التعرف على إمكانات الميناء والتطورات التي شهدها في إطار مشروع تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجستية به، من أجل بحث آفاق التعاون في مجالات النقل واللوجستيات.

اقتصادية قناة السويس تستقبل وزير النقل التنزاني بميناء السخنة لبحث فرص التعاون في النقل واللوجستيات

وكان في استقبال الوفد نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورئيس الإدارة المركزية لميناء السخنة، والمدير التنفيذي لمشروع تطوير ميناء السخنة، حيث تم التعريف بأنشطة الميناء والمحطات العاملة به، إلى جانب أعمال التطوير التي شملت إضافة نحو 18 كم من الأرصفة، وساحات لتداول البضائع، ومناطق لوجستية بإجمالي مساحة تجاوزت 9 ملايين متر مربع، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتعميق الممرات الملاحية، ليصل عمق المياه إلى 19 مترًا، بما يرفع من تنافسية الميناء وقدرته على التعامل مع مختلف أحجام وأنواع السفن.

كما اطلع الوفد على منظومة الربط التي يتمتع بها ميناء السخنة مع شبكة الطرق الحديثة والقطار الكهربائي السريع الذي يعمل على ربط ميناء السخنة على البحر الأحمر بميناء الإسكندرية على البحر المتوسط مرورًا بالمناطق الصناعية عبر "الممر اللوجيستي السخنة - الإسكندرية"، بما يعزز تكامله مع منظومة النقل متعدد الوسائط، ويدعم دوره كمحور لوجستي متكامل يخدم حركة التجارة والاستثمار، ويسهم بفعالية في تعزيز "تجارة الترانزيت".

وشهدت الزيارة مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات اللوجستية والنقل البحري، خاصة من خلال بحث فرص الربط والتعاون بين ميناء السخنة وميناء دار السلام التنزاني، بما يسهم في دعم حركة التجارة بين مصر وتنزانيا وفتح آفاق أوسع لنفاذ المنتجات وتدعيم تجارة الترانزيت مع أسواق دول شرق إفريقيا.

السويس قناة السويس اقتصادية قناة السويس تنزانيا

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