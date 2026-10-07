من المعمل إلى الأسواق العالمية.. كيوكاب يدعم تنافسية الصادرات المصرية

في ظل احتفال الدولة بذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة، يواصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية "كيوكاب"، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية والفنية على المستويين المحلي والدولي، تأكيدًا لدوره المحوري في دعم منظومة سلامة الغذاء وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية والغذائية المصرية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، لمواصلة المعمل جهوده في تقديم خدمات تحليلية متطورة، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتوسيع مجالات التعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وكشف تقرير رسمي صادر عن المعمل حول أبرز الأنشطة والإنجازات التي تم تنفيذها خلال الربع الثالث من العام الحالي 2026، عن تحقيق نتائج متميزة شملت الاعتمادات الدولية، والتحاليل المعملية، والأنشطة التدريبية والتسويقية والعلمية، بما يعكس الدور الحيوي للمعمل في دعم قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية.

وأكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، أن المعمل استقبال خلال الربع الثالث لهذا العام ما يزيد عن 86 ألف عينة من السلع الغذائية، واردة من الجهات الرقابية المختلفة والعملاء؛ حيث تم تحليلها داخل الأقسام المختلفة وفقًا لأحدث المعايير والتقنيات المعملية، وإصدار نتائجها بدقة وكفاءة عاليتين.

وأوضحت عبد اللاه أن عينات الصادرات الزراعية والغذائية بلغت أكثر من 10 آلاف عينة بنسبة 12% تقريبًا من إجمالي العينات، في حين بلغت عينات الواردات نحو 13 ألف عينة بنسبة 16%. واستحوذت عينات العملاء من منتجي ومصنعي السلع الغذائية (أفرادًا وشريكات) على النصيب الأكبر بإجمالي تخطى 63 ألف عينة بنسبة 74%؛ وذلك لرغبتهم في تطبيق نظم الجودة والممارسات الجيدة. كما تم فحص عينات لصالح مشروع الرصد الوطني، مما رفع إجمالي العينات إلى أكثر من 86 ألف عينة.

وأضافت أن هذه المؤشرات تعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها المعمل، ودوره في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير الدولية، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة والحفاظ على سمعة الصادرات المصرية عالميًا.

وعلى المستوى الدولي، أشار التقرير إلى تجديد الاعتماد الدولي للمواصفة ISO/IEC 17025:2017 من هيئة الاعتماد الأمريكية (A2LA) للعام الرابع على التوالي لفرع المعمل بالإسماعيلية، بالإضافة إلى تجديد شهادة الأيزو ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة بالشئون المالية والإدارية، ما يعزز دقة النتائج واستدامتها.

وفي إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات، استقبل المعمل وفدًا رسميًا من الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية في زيارة تفتيشية، إلى جانب زيارة من مركز الرصد الأفريقي، ووفد علمي من جامعة نانجينغ الصينية وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة بني سويف. كما تفقد المعمل وفد المجلس الدولي للتمور على هامش ورشة العمل الدولية للتمور، ووفد يضم 30 رئيسًا للحجر الزراعي من الدول الأعضاء بالمنظمة الإقليمية لوقاية النباتات للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، فضلاً عن وفد فني من الحجر الزراعي بالأرجنتين.

وشارك المعمل دوليًا في الدورة الـ49 لهيئة دستور الأغذية (الكودكس) بجنيف في سويسرا، كما أوفد اثنين من أعضاء الهيئة البحثية لدراسة ما بعد الدكتوراه في اليابان وإيطاليا.

وعلى صعيد دعم التعاون الأفريقي والعربي، نفّذ مركز التدريب بالمعمل 5 برامج تدريبية إقليمية لـ 14 متخصصًا من تنزانيا، وكوت ديفوار، وموريتانيا، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية، شملت اختبارات الكفاءة المعملية (PT)، وتحليل العناصر الثقيلة بواسطة ICP-MS، والكشف عن السموم الفطرية والعقاقير البيطرية تقنية LC-MS/MS.

كما نظم مركز التدريب 4 برامج تدريبية لـ 272 متخصصًا في التصنيع الغذائي حول تشريعات الاتحاد الأوروبي والحدود القصوى للمتبقيات (MRLs)، وسحب العينات، فضلاً عن تقديم التدريب الصيفي لأكثر من 200 طالب وطالبة من الجامعات المصرية.

وشهدت إدارة التسويق نشاطًا مكثفًا بتوقيع 8 عقود جديدة مع شركات إنتاج وتصدير، وتنظيم ورشتي عمل بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية وجمعية "كروب لايف" بالشرقية بحضور أكثر من 150 مشاركًا. كما نظمت الإدارة زيارات ميدانية لـ 5 شركات بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وشاركت في 3 معارض بارزة هي: معرض مركز البحوث الزراعية الثاني 2026، ومعرض العلمين، ومعرض صحارى؛ حيث تم استقبال أكثر من 600 عميل، وتوقيع عقدين جديدين، والمشاركة في تنظيم أكثر من 5 برامج تدريبية مشتركة.

التعاون مع كلية الدفاع الوطني

وعلميًا، شارك المعمل في أكثر من 20 فعالية شملت ورش عمل وندوات عبر الإنترنت (Webinars)، وأشرف على رسالة دكتوراه وناقشها، ونشر بحثين في دوريات علمية دولية. كما ألقيت محاضرات علمية داخلية لرفع كفاءة الباحثين، وشارك اثنان من أخصائيي نظم المعلومات في برنامج التدريب على الأمن السيبراني بالتعاون مع كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى جانب مشاركة 5 باحثين في المنتدى العلمي لمركز البحوث الزراعية حول الذكاء الاصطناعي، ومشاركة باحثين في برنامج "تسجيل واستخدام وتداول المبيدات".