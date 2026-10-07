قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق
حصار مشدد وحظر تجوال يطوقان 7 قرى شمال غرب القدس المحتلة.. تفاصيل
جوتيريش يلتقي قائد الجيش الباكستاني لبحث أمن المنطقة ومكافحة الإرهاب
كأس عاصمة مصر .. بيراميدز يتفوق على القناة بهدفين في الشوط الأول
روسيا تحذر من معلومات كاذبة بعد تقارير عن إصابة ثانية بالطاعون
لو بتتابع نشاط الرئيس السيسي.. اعرف فارق التوقيت بين القاهرة وسول والساعة كام في كوريا دلوقتي؟
الطاعون البرتقالي.. تمثال ذهبي لترامب عاريا يثير الجدل داخل البرلمان الأوروبي
قطع المياه عن بعض مناطق الهرم بالجيزة.. الجمعة
سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في مصر اليوم.. أسعار السبائك الآن
برئاسة زاهر جبارين.. وفد حماس يتوجه إلى القاهرة
النيابة تكشف أدلة تورّط صحفيي " متصدقش" في التواصل مع قيادات إرهابية
أطباء بلا حدود: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان تتواصل رغم وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضياء حلمي: السياسة المتوازنة عززت احترام الشرق والغرب لمصر

الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية،
الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية،
محمود محسن

قال الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الانتقال بالعلاقات المصرية الآسيوية من مجرد التبادل التجاري إلى المشاركة في الإنتاج وسلاسل القيمة يمثل توجهًا مهمًا لتعظيم القيمة المضافة المصرية، موضحًا أن مصر تمتلك مهندسين مهرة وفنيين وعمالًا سريعي التدريب، بينما تتمتع كوريا الجنوبية بتكنولوجيا متقدمة للغاية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة إكسترا نيوز، أن مجالات التعاون المطروحة تشمل بناء السفن، وسيارات الركوب، وبناء القطارات، والأجهزة المنزلية، إلى جانب التعاون الرقمي والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الصناعة وتوطين صناعة الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

وتابع، أن السيارات تأتي في صدارة هذه المجالات، موضحًا أن كوريا الجنوبية تراهن على مصر لما تمتلكه من سوق جيد في إفريقيا وعلاقات قوية مع العالم العربي والاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن الزيارة الحالية شهدت تأكيدًا على وجود آفاق وإرادة سياسية مشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية.

وأكد أن آسيا تمثل قارة الحاضر والمستقبل اقتصاديًا وصناعيًا وتجاريًا، مشيرًا إلى أن كوريا الجنوبية تأتي ضمن أهم خمس اقتصادات في آسيا، وأن مصر مؤهلة للانتقال من اقتصاد نامٍ أو ناشئ إلى اقتصاد قوي بفضل بنيتها التحتية الحديثة، من طرق وموانئ وكباري، وموقعها الجغرافي وعلاقاتها السياسية المتوازنة، موضحًا أن علاقتها بالاتحاد الأوروبي تمنحها بوابة نحو أوروبا، بينما تمثل مصر "مفتاح الباب الإفريقي".

وأوضح حلمي أن الدبلوماسية السياسية التي انتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت على الاتزان وتغليب العقل والهدوء وعدم المزايدة من أجل مكاسب سريعة، وهو ما عزز احترام مصر وقيادتها وسياستها لدى الشرق والغرب، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا التوازن أمر بالغ الصعوبة في ظل الاعتقاد التقليدي بأن التوجه نحو الشرق يغضب الغرب والعكس.

وتابع، أن مصر تمسكت بالقانون الدولي واحترمت سيادة الدول، وهو ما دفع الآخرين إلى احترام سيادتها، مؤكدًا أن من حق مصر امتلاك اقتصاد متين وقوي وشراكات متنوعة دون قطع علاقاتها مع طرف من أجل الحفاظ على الصداقة مع طرف آخر.

التعاون بين مصر وشركائها

وشدد على أن سياسة "مصر أولاً" و"الشعب المصري أولاً"، إلى جانب تجنب الاستفزازات والقرارات غير المحسوبة سياسيًا أو عسكريًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا، أسهمت في وصول مصر إلى حالة من الأمان والاستقرار وسط منطقة تشهد فوضى واسعة، مشيرًا إلى أن عدم التدخل في شؤون الآخرين عزز الاحترام والثقة وسهولة التعاون بين مصر وشركائها.
 

ضياء حلمي الشؤون الآسيوية المجلس المصري للشؤون الخارجية التبادل التجاري كوريا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

حسام عبد المجيد

الزمالك يتلقى إخطارًا بسبب مستحقات حسام عبد المجيد.. ووكيله يكشف التفاصيل

أرشيفية

ظاهرة جوية تضرب السعودية.. والأرصاد تحذر الجميع

ترشيحاتنا

مسيرة النصر بسوهاج

احتفالًا بأكتوبر.. نائب محافظ سوهاج يشارك في مسيرة النصر ويشهد ندوة "حكاية وطن"

جانب من الافتتاح

محافظ القليوبية يفتتح 3 أنفاق بالخصوص أسفل الطريق الدائري عقب تطويرها ورفع كفاءتها

محكمة

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «بدلة الرقص» ببنها لجلسة 3 نوفمبر

بالصور

احتفالية فنية كبرى فى عيد الأوبرا الـ38 على المسرح الكبير

احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا

بدون مكياج.. حورية فرغلى فى أحدث ظهور لها

حورية فرغلى فى احدث ظهور لها
حورية فرغلى فى احدث ظهور لها
حورية فرغلى فى احدث ظهور لها

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى آخر ظهور لها

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها

أعراض تكشف وجود نقص بالكالسيوم.. استشاري يوضح

أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد