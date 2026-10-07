ضياء حلمي: الجولة الآسيوية تعزز تنويع الشراكات المصرية وتفتح آفاقًا استثمارية جديدة

قال الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن مصر تتجه إلى تنويع شراكاتها السياسية والاقتصادية مع مختلف دول العالم.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الحالية تقتضي التوجه إلى اقتصادات مهمة وذات دور بارز، وفي مقدمتها الاقتصادات الآسيوية، مشيرًا إلى أن الجولة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي تشمل ثلاثًا من أهم اقتصادات آسيا.

وتابع، أن كوريا الجنوبية تمثل إحدى المحطات المهمة في الجولة، لافتًا إلى لقاء الرئيس السيسي مع ممثلي 23 شركة من كبرى الشركات الكورية، ومؤكدًا أن كلمة الرئيس خلال اللقاء دعمت أهداف الزيارة، وفي مقدمتها جذب استثمارات جديدة وتوطين الصناعة وزيادة التبادل التجاري بما يتناسب مع مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب التأكيد على أهمية مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح أن تنويع الاقتصاد يمثل تحركًا استباقيًا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى طرح ملف إنشاء منطقة صناعية كورية جنوبية متكاملة في المنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس، لافتًا، إلى أن هذه الخطوة ستكون مكسبًا كبيرًا لمصر وكوريا الجنوبية.

وأكد حلمي أن ثمار هذه الشراكة يمكن أن تظهر قريبًا للغاية، مشيرًا إلى أن العالم اقترب من الخروج من "النفق المظلم" الذي لم يكن مصريًا أو شرق أوسطيًا فقط، وإنما كان عالميًا، مواصلا، أن التفاؤل بشأن المرحلة المقبلة "تفاؤل محسوب" وليس مجرد أمانٍ.

وذكر، أن مصر تسير على طريق صحيح وقريبة جدًا من جني ثمار هذه الزيارات التي تفتح أبوابًا وآفاقًا كبيرة أمام الاستثمارات.

الاستثمارات الأجنبية والعربية

وشدد على ضرورة العمل بجدية أكبر داخل المجتمع، بمشاركة القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي، موضحًا أن الاستثمارات الأجنبية والعربية جاءت إلى مصر لأسباب متعددة، من بينها البنية التحتية، وتوطين الصناعة، وتوافر الأيدي العاملة بأجور مناسبة.

