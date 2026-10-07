قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق
حصار مشدد وحظر تجوال يطوقان 7 قرى شمال غرب القدس المحتلة.. تفاصيل
جوتيريش يلتقي قائد الجيش الباكستاني لبحث أمن المنطقة ومكافحة الإرهاب
كأس عاصمة مصر .. بيراميدز يتفوق على القناة بهدفين في الشوط الأول
روسيا تحذر من معلومات كاذبة بعد تقارير عن إصابة ثانية بالطاعون
لو بتتابع نشاط الرئيس السيسي.. اعرف فارق التوقيت بين القاهرة وسول والساعة كام في كوريا دلوقتي؟
الطاعون البرتقالي.. تمثال ذهبي لترامب عاريا يثير الجدل داخل البرلمان الأوروبي
قطع المياه عن بعض مناطق الهرم بالجيزة.. الجمعة
سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في مصر اليوم.. أسعار السبائك الآن
برئاسة زاهر جبارين.. وفد حماس يتوجه إلى القاهرة
النيابة تكشف أدلة تورّط صحفيي " متصدقش" في التواصل مع قيادات إرهابية
أطباء بلا حدود: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان تتواصل رغم وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضياء حلمي: الجولة الآسيوية تعزز تنويع الشراكات المصرية وتفتح آفاقًا استثمارية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمود محسن

قال الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن مصر تتجه إلى تنويع شراكاتها السياسية والاقتصادية مع مختلف دول العالم.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الحالية تقتضي التوجه إلى اقتصادات مهمة وذات دور بارز، وفي مقدمتها الاقتصادات الآسيوية، مشيرًا إلى أن الجولة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي تشمل ثلاثًا من أهم اقتصادات آسيا.

وتابع، أن كوريا الجنوبية تمثل إحدى المحطات المهمة في الجولة، لافتًا إلى لقاء الرئيس السيسي مع ممثلي 23 شركة من كبرى الشركات الكورية، ومؤكدًا أن كلمة الرئيس خلال اللقاء دعمت أهداف الزيارة، وفي مقدمتها جذب استثمارات جديدة وتوطين الصناعة وزيادة التبادل التجاري بما يتناسب مع مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب التأكيد على أهمية مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح أن تنويع الاقتصاد يمثل تحركًا استباقيًا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى طرح ملف إنشاء منطقة صناعية كورية جنوبية متكاملة في المنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس، لافتًا، إلى أن هذه الخطوة ستكون مكسبًا كبيرًا لمصر وكوريا الجنوبية.

وأكد حلمي أن ثمار هذه الشراكة يمكن أن تظهر قريبًا للغاية، مشيرًا إلى أن العالم اقترب من الخروج من "النفق المظلم" الذي لم يكن مصريًا أو شرق أوسطيًا فقط، وإنما كان عالميًا، مواصلا، أن التفاؤل بشأن المرحلة المقبلة "تفاؤل محسوب" وليس مجرد أمانٍ.

وذكر، أن مصر تسير على طريق صحيح وقريبة جدًا من جني ثمار هذه الزيارات التي تفتح أبوابًا وآفاقًا كبيرة أمام الاستثمارات.

الاستثمارات الأجنبية والعربية

وشدد على ضرورة العمل بجدية أكبر داخل المجتمع، بمشاركة القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي، موضحًا أن الاستثمارات الأجنبية والعربية جاءت إلى مصر لأسباب متعددة، من بينها البنية التحتية، وتوطين الصناعة، وتوافر الأيدي العاملة بأجور مناسبة.
 

ضياء حلمي الشؤون الآسيوية المجلس المصري للشؤون الخارجية مصر العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

حسام عبد المجيد

الزمالك يتلقى إخطارًا بسبب مستحقات حسام عبد المجيد.. ووكيله يكشف التفاصيل

أرشيفية

ظاهرة جوية تضرب السعودية.. والأرصاد تحذر الجميع

ترشيحاتنا

ندوة الأزهر والتعليم في أفريقيا

ندوة الأزهر والتعليم في أفريقيا: دعم الطلاب استثمار في مستقبل القارة

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية: 565 مبعوثا أزهريا يؤدون رسالتهم الدعوية والعلمية في أفريقيا

الوافدين من إندونيسيا إلى الأزهر

تنمية المهارات الدعوية.. أكاديمية الأزهر العالمية تختتم دورة خريجي إندونيسيا.. صور

بالصور

احتفالية فنية كبرى فى عيد الأوبرا الـ38 على المسرح الكبير

احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا

بدون مكياج.. حورية فرغلى فى أحدث ظهور لها

حورية فرغلى فى احدث ظهور لها
حورية فرغلى فى احدث ظهور لها
حورية فرغلى فى احدث ظهور لها

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى آخر ظهور لها

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها

أعراض تكشف وجود نقص بالكالسيوم.. استشاري يوضح

أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد