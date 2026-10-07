مهرجان بورسعيد السينمائي يجدد الثقة في وليد عاطف مديرًا فنيًا لدورته الثانية

أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، تجديد ثقتها في السيناريست وليد عاطف، ليتولى منصب المدير الفني للدورة الثانية من المهرجان.

ويأتي تجديد الثقة تقديرًا لما قدمه وليد عاطف من جهود وإسهامات فاعلة خلال مسيرة المهرجان، ودوره في دعم رؤيته الفنية والمساهمة في نجاح دورته الأولى.

وأعربت إدارة المهرجان عن تمنياتها له بمزيد من التوفيق والنجاح خلال الدورة الثانية، التي تستعد الإدارة للإعلان عن موعد إقامتها وتفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تكشف إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي قريبًا عن موعد انطلاق الدورة الثانية، إلى جانب عدد من التفاصيل والفعاليات الخاصة بالدورة الجديدة.