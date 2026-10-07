محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء ورصف الطريق الواصل من شارع كوبري الشاحنات حتى القابوطي

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية، أعمال إنشاء ورصف الطريق الواصل من شارع كوبري الشاحنات حتى منطقة القابوطي أمام مدرسة عاطف السادات بحي الضواحي، وذلك ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور بالحي.

ورافق المحافظ خلال الجولة حسن عمار، عضو مجلس النواب، و محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، والمهندسة إحسان برمة، مدير مديرية الطرق والنقل

إنشاء شبكة بالوعات أمطار وصب البردورات وتركيب الإنترلوك للأرصفة ضمن أعمال التطوير

ويبلغ طول الطريق 220 مترًا، وبعرض 21 مترًا، وتشمل الأعمال الجارية تنفيذ أعمال الحفر وطبقة الأساس، إلى جانب إنشاء شبكة متكاملة لبالوعات الأمطار، وصب البردورات، وتوريد وتركيب الإنترلوك للأرصفة، بما يسهم في رفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمات بالمنطقة

وتابع المحافظ معدلات تنفيذ الأعمال، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، وسرعة الانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، بما يضمن تحقيق الاستفادة المرجوة من أعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار جهود المحافظة في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف الأحياء، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية، وتيسير حركة المواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري لشوارع بورسعيد