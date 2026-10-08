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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد جلال مديرًا إداريًا لمهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الثانية

محمد جلال
محمد جلال
أحمد إبراهيم

أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، عن تولي الأستاذ محمد جلال مهام المدير الإداري للمهرجان، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق دورته الثانية.

ويتمتع محمد جلال بخبرة واسعة في المجالين الثقافي والسينمائي تمتد منذ عام 2011، حيث شارك في تأسيس وإدارة عدد من المهرجانات السينمائية والمبادرات الثقافية والفنية، واكتسب خلالها خبرات متنوعة في العمل المؤسسي والتنظيمي وإدارة المشروعات الثقافية.

انضمام محمد جلال

ويأتي انضمام محمد جلال إلى فريق عمل المهرجان في إطار حرص الإدارة على الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتخصصة، وتعزيز منظومة العمل الإداري والتنظيمي، بما يسهم في دعم استعدادات الدورة الثانية وتحقيق أهداف المهرجان.

ومن المقرر أن تعلن إدارة المهرجان خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل دورته الثانية، بما في ذلك البرامج والفعاليات الفنية والثقافية، والورش التدريبية، والمسابقات، والأفلام المشاركة، إلى جانب أبرز الأنشطة التي ستشهدها الدورة المرتقبة.

وتتقدم إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي بخالص التمنيات للأستاذ محمد جلال بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، معربة عن تطلعها إلى دورة ثانية تواصل البناء على ما تحقق في الدورة الأولى، وتعزز من حضور المهرجان على الساحة السينمائية والثقافية.

مهرجان بورسعيد السينمائي الناقد السينمائي أحمد عسر بورسعيد محمد جلال

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