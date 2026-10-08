قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لايفات وابتذال.. القبض على سيدة تستغل أفراد أسرتها في التسول الإلكتروني
بسبب خلافات المصاهرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالجيزة
بعد انسحاب جبهة تيجراي.. الجيش الإثيوبي ينهب المستشفيات والمنشآت الحكومية في ميكيلي
3 أعوام على الاستجابة.. الهلال الأحمر يستعرض جهوده الإغاثية لدعم غزة
ثابت بدون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن
ليتوانيا تنشر 100 جندي على حدود كالينينجراد بسبب مخاوف التعبئة الروسية
حدث في مثل هذا اليوم.. مصر تتأهل لـ كأس العالم 2018 بعد غياب 28 عامًا
الهلال الأحمر المصري يمد أهالي غزة بآلاف المساعدات الغذائية والإغاثية
نزل 10 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن
54 مليار جنيه للأسر.. التضامن تستعرض استراتيجية تمكين المرأة في بلجراد
فيها حاجة حلوة..الرئيس السيسي يمازح أطفال كوريا الجنوبية
قوافل الإغاثة إلى غزة.. مساعدات غذائية وطبية وسط تحديات متصاعدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قافلة بين سينمائيات تعرض «آكلة النار» مجانا في سينما زاوية

فيلم آكلة النار
فيلم آكلة النار
سعيد فراج

تنظم قافلة بين سينمائيات عرضًا مجانيًا للفيلم الروائي الفنلندي «آكلة النار» (Fire-Eater) للمخرجة بيريو هونكاسالو، يوم الجمعة 9 أكتوبر في الساعة 7 مساءً بسينما زاوية.

أُنتج الفيلم عام 1998، وتبلغ مدته 99 دقيقة، وهو ناطق باللغة الفنلندية مع ترجمة عربية وإنجليزية.

 وعُرض الفيلم في مهرجان لوكارنو السينمائي، كما حصل على الجائزة الكبرى في مهرجان AFI عام 1998.

فيلم آكلة النار

تدور أحداث «آكلة النار» حول الشقيقتين التوأم هيلينا وإيرين، اللتين وُلدتا في هلسنكي خلال الحرب العالمية الثانية. بعد أشهر قليلة من ولادتهما، تتركهما والدتهما في رعاية جدتهما  وتهرب مع جندي ألماني. وبعد وفاة الجدة وإيداع الشقيقتين في دار للأيتام وهما في الثامنة، تعود الأم إلى حياتهما بصحبة رامون، وهو بهلوان إسباني يبحث عن مواهب جديدة للعمل في سيرك ألماني.

خلال جولات السيرك في أوروبا الوسطى، تصبح إيرين نجمة في ألعاب الأرجوحة، بينما تتعلم هيلينا سرًا فن ابتلاع النار. لكن العمل الشاق والعلاقات المضطربة بين أفراد الأسرة تدفع حياة الشقيقتين إلى مسارات أكثر قسوة. وبعد عقود، تستعيد هيلينا، وقد أصبحت في منتصف العمر، ذكريات الماضي بما حمله من عنف وفقد، وتواجه للمرة الأولى معنى تحمل المسؤولية اختياريا تجاه شخص آخر.

بيريو هونكاسالو (مواليد 1947) مخرجة ومصورة سينمائية وكاتبة سيناريو فنلندية، تمتد مسيرتها لأكثر من 50 عامًا.  عُرض أول أفلامها الروائية Flame Top في مهرجان كان السينمائي عام 1980، وتوالت مشاركات أفلامها في عدد من أبرز المهرجانات الدولية، من بينها كان وبرلين والبندقية ولوكارنو وIDFA وصندانس. وحصل فيلمها Atman على الجائزة الكبرى في IDFA عام 1996، كما عُرض فيلمها The 3 Rooms of Melancholia في مهرجان البندقية عام 2004 وصندانس.

وإلى جانب الإخراج، تتميز هونكاسالو بعملها كمصورة سينمائية، إذ بدأت التصوير في وقت كان فيه حضور النساء في هذا المجال نادرًا، ولا تزال تتولى بنفسها تصوير جميع أفلامها الوثائقية.

تأسست قافلة بين سينمائيات عام 2008 على يد المخرجة أمل رمسيس، كمبادرة مستقلة تديرها مجموعة من صانعات الأفلام. وتسعى القافلة، من خلال عروضها المتنقلة في عدة دول وعروض الأونلاين، إلى دعم دور المرأة في صناعة السينما، كما تهدف إلى خلق شبكة دولية من صانعات الأفلام من مختلف أنحاء العالم، خاصة من العالم العربي. وتقوم القافلة بدور فعال في التعليم السينمائي وتدريب النساء على تقنيات صناعة الأفلام التسجيلية الإبداعية في مجالات الإخراج والإنتاج والمونتاج والتصوير، إلى جانب دعم المشاريع السينمائية للنساء في جميع مراحل الإنتاج. 

قافلة بين سينمائيات فيلم آكلة النار مهرجان AFI سينما زاوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

محمود طاهر

محمد عبد الوهاب: أرض الأهلي بالتجمع الخامس تحركت 50 مترا من أجل عدم ظهور اسم محمود طاهر

معتمد جمال

الجفالي مفاجأة الزمالك.. معتمد جمال يدرس تغيير طريقة اللعب أمام الأهلي

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

حسام وابراهيم حسن

محمد عبد الوهاب: حسام وإبراهيم تعرضا للظلم في الأهلي ولا أعارض تدريبهم للأحمر

امير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت وراء أزمة رفض لاعبي الزمالك السفر إلى سوريا

ترشيحاتنا

ضغطة زر واحدة قد تكلفك الكثير.. الجانب المظلم لـ "تسجيل الدخول السريع

ضغطة زر واحدة قد تكلفك الكثير.. الجانب المظلم لـ تسجيل الدخول السريع

هاتف iPhone Air 2 بسماكة 5.2 ملم وبطارية أكبر وكاميرا ثانية

هاتف iPhone Air 2 بسماكة 5.2 ملم وبطارية أكبر وكاميرا ثانية

هاتف Oppo K14 Plus 5G

رسميًا.. أوبو تطلق وحش الفئة المتوسطة Oppo K14 Plus 5G ببطارية ضخمة ومعالج قوي

بالصور

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد