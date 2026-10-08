قافلة بين سينمائيات تعرض «آكلة النار» مجانا في سينما زاوية

تنظم قافلة بين سينمائيات عرضًا مجانيًا للفيلم الروائي الفنلندي «آكلة النار» (Fire-Eater) للمخرجة بيريو هونكاسالو، يوم الجمعة 9 أكتوبر في الساعة 7 مساءً بسينما زاوية.

أُنتج الفيلم عام 1998، وتبلغ مدته 99 دقيقة، وهو ناطق باللغة الفنلندية مع ترجمة عربية وإنجليزية.

وعُرض الفيلم في مهرجان لوكارنو السينمائي، كما حصل على الجائزة الكبرى في مهرجان AFI عام 1998.

فيلم آكلة النار

تدور أحداث «آكلة النار» حول الشقيقتين التوأم هيلينا وإيرين، اللتين وُلدتا في هلسنكي خلال الحرب العالمية الثانية. بعد أشهر قليلة من ولادتهما، تتركهما والدتهما في رعاية جدتهما وتهرب مع جندي ألماني. وبعد وفاة الجدة وإيداع الشقيقتين في دار للأيتام وهما في الثامنة، تعود الأم إلى حياتهما بصحبة رامون، وهو بهلوان إسباني يبحث عن مواهب جديدة للعمل في سيرك ألماني.

خلال جولات السيرك في أوروبا الوسطى، تصبح إيرين نجمة في ألعاب الأرجوحة، بينما تتعلم هيلينا سرًا فن ابتلاع النار. لكن العمل الشاق والعلاقات المضطربة بين أفراد الأسرة تدفع حياة الشقيقتين إلى مسارات أكثر قسوة. وبعد عقود، تستعيد هيلينا، وقد أصبحت في منتصف العمر، ذكريات الماضي بما حمله من عنف وفقد، وتواجه للمرة الأولى معنى تحمل المسؤولية اختياريا تجاه شخص آخر.

بيريو هونكاسالو (مواليد 1947) مخرجة ومصورة سينمائية وكاتبة سيناريو فنلندية، تمتد مسيرتها لأكثر من 50 عامًا. عُرض أول أفلامها الروائية Flame Top في مهرجان كان السينمائي عام 1980، وتوالت مشاركات أفلامها في عدد من أبرز المهرجانات الدولية، من بينها كان وبرلين والبندقية ولوكارنو وIDFA وصندانس. وحصل فيلمها Atman على الجائزة الكبرى في IDFA عام 1996، كما عُرض فيلمها The 3 Rooms of Melancholia في مهرجان البندقية عام 2004 وصندانس.

وإلى جانب الإخراج، تتميز هونكاسالو بعملها كمصورة سينمائية، إذ بدأت التصوير في وقت كان فيه حضور النساء في هذا المجال نادرًا، ولا تزال تتولى بنفسها تصوير جميع أفلامها الوثائقية.

تأسست قافلة بين سينمائيات عام 2008 على يد المخرجة أمل رمسيس، كمبادرة مستقلة تديرها مجموعة من صانعات الأفلام. وتسعى القافلة، من خلال عروضها المتنقلة في عدة دول وعروض الأونلاين، إلى دعم دور المرأة في صناعة السينما، كما تهدف إلى خلق شبكة دولية من صانعات الأفلام من مختلف أنحاء العالم، خاصة من العالم العربي. وتقوم القافلة بدور فعال في التعليم السينمائي وتدريب النساء على تقنيات صناعة الأفلام التسجيلية الإبداعية في مجالات الإخراج والإنتاج والمونتاج والتصوير، إلى جانب دعم المشاريع السينمائية للنساء في جميع مراحل الإنتاج.