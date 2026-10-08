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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمشهد من عمر وسلمى.. تامر حسني يغني مع مصطفى هريدي

بالصور.. تامر حسني يشعل الحفل .. ويفتتح الحفل بـ "تليفوني رن" مع مصطفى هريدي مع تجسيد لمشهد من "عمر وسلمي"
بالصور.. تامر حسني يشعل الحفل .. ويفتتح الحفل بـ "تليفوني رن" مع مصطفى هريدي مع تجسيد لمشهد من "عمر وسلمي"
تصوير محمد زاهر   -  
أوركيد سامي

أحيا تامر حسني حفل استقبال الطلاب الجدد في إحدي الجامعات بمشهد من فيلم “عمر وسلمى - الجزء الأول”.

وفاجأ تامر حسني الآلاف بافتتاحية درامية أعادت إلى الأذهان ذاكرة السينما، حيث جسد على المسرح أحد أشهر مشاهد الفيلم حين كان يغني على "سلم الجامعة"، بمشاركة الفنان مصطفى هريدي أحد أبطال العمل، .

وردد الجميع معه "تليفوني رن" وهو يشير إلى هريدي مرددًا "لقيتها شبه واحد صاحبي" في أجواء غلب عليها النوستالجيا والبهجة.

وعلى مدار أكثر من ساعتين، قدم تامر حسني وجبة فنية متكاملة من ألبومه الأحدث "مش هتكرر"، إلى جانب باقة من أنجح أغانيه الخالدة "واحد عادي" و "هرمون السعادة" و "حلو المكان" و "هدلعني"، بالإضافة إلى أغاني فيلم عمر وسلمى التي قدمها تلبية لرغبات الطلاب.

وفي لفتة إنسانية وفنية مميزة، حرص تامر على دعم المواهب الشابة، حيث قدم فقرة خاصة لعدد من المواهب الغنائية من طلاب الجامعة، كما شاركه أصغر عازف درامز العزف الحي على المسرح وسط تشجيع كبير منه.

تامر حسني اخبار الفن نجوم الفن

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