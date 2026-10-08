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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أطلس العمران التاريخي لمدينة القاهرة في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

أطلس العمران التاريخي لمدينة القاهرة في محاضرة بمكتبة الإسكندرية
أطلس العمران التاريخي لمدينة القاهرة في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي محاضرة "أطلس العمران التاريخي لمدينة القاهرة حتى مطلع القرن العشرين"، تلقيها الدكتورة سهير زكي حواس، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، يوم الأربعاء، 14 أكتوبر 2026، من الساعة 2 إلى 5 مساءً، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

تسلط المحاضرة الضوء على التطور العمراني لمدينة القاهرة من خلال ملامح الحياة اليومية، وتوزيع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والتي رصدتها الدكتورة سهير زكي حواس في أطلس العمران التاريخي لمدينة القاهرة عبر 800 خريطة تاريخية للقاهرة عبر العصور المختلفة، تمثل سجلاً بصريًا يكشف تحولات القاهرة ويمكن من خلالها فهم الحياة اليومية للمجتمع القاهري في الماضي وكيف كان المجتمع يعيش ويتفاعل مع محيطه العمراني.

ومن الجدير بالذكر أن أطلس العمران التاريخي لمدينة القاهرة يغطي نوعين من أرشيف الخرائط، الأول يعود إلى القرن السادس عشر، من خلال خرائط أعدها فنانون ورحالة أوروبيون، الذين رسموا لوحات فنية للقاهرة كما شاهدوها أو كما تخيلوها. أما النوع الثاني فيشمل الخرائط التي تغطي القاهرة بالكامل بمقاييس رسم مختلفة.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار اهتمام مركز دراسات الحضارة الإسلامية بتعميق ونشر الوعي والثقافة التاريخية والعمرانية بين المتخصصين والمهتمين والمشتغلين بمجال العمارة والحضارة الإسلامية.

الإسكندرية مركز دراسات الحضارة الإسلامية البحث الأكاديمي أطلس العمران التاريخي مطلع القرن العشرين

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