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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد غياب 15 عاما.. أمنية سليمان تعود للجمهور بـ “وجهة نظر خاين”

أمنية سليمان
أمنية سليمان
محمد سعيد

أعلنت مؤخراً المطربة أمنية سليمان تراجعها عن قرار الاعتزال والابتعاد بعد غياب دام 15 سنة، عن الحفلات والساحة الفنية، وقررت العودة مرة أخرى، وقالت: "اشتقت للفن... واشتقت للجمهور أكتر، وغيابي كان مجرد فترة راحة.. وأكدت أن المنتج أحمد العريان هو الذي حمسها وأعادها للفن وللجمهور من جديد". 

طرحت أمنية اليوم على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "وجهة نظر خاين" كلمات محمود كلازا، والحان مصطفى محفوظ، توزيع موسيقي يوسف حسين، ومن إنتاج شركة «ميوزيك بوس» للمنتج أحمد العريان، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند.

أمنية سليمان

يذكر أن أمنية سليمان طرحت بعد عودتها منذ شهر أول أغنية بعنوان "البدايات" كلمات حسين رضوان، وألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع موسيقي يوسف حسن، وصورتها باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI)..

من المعروف أن الفنانة أمنية سليمان كانت قد طرحت أول ألبوم غنائي لها بعنوان "مش هو" في 2010 وضم 9 أغنيات من إنتاج شركة "ميوزيك بوس" للمنتج أحمد العريان، ومن بين أغنياته المفترض "الحب بييجي في ثانية"، "مش هو"، و"بتحنلي"، وقامت بتصوير أغنية "الحب بييجي في ثانية"، وأغنية "مش هو" من إخراج أحمد العريان.. تقول كلمات أغنية"وجهة نظر خاين":.. 

وجهة نظر خاين شـاف نفسه يوم مـتساب .. قـلـبه عــليه هـايـن قـاسي وعـنيد

ما لهـوش في يـوم دوا وتـخـلق كداب .. هـيعـيش ويـمـوت انسان مـريـض

بتقول ظروف حسيت بخوف .. قلبك ده اييه بطل يشوف

احساس رهيب انك تخون وتبان بريء.. تـجرح حـبايـبك عادي مايهمكش شيء

قـلـبـك وروحـك مـاتوا فـعـلا بالـبـطيء

عـنـدك غـرور واذيـة بــتـكـبرها فــيـك .. ظـلمك ده متعة ومـوهـبة مرتبطة بـيك

مافـرقش عندك ادعي انا وغيرك عليك

وجهة نـظـر خاين ملهـوش بـجـد امان .. الـغـدر فـيه عـايـش ما بـيـنـتـهـيـش

ازاي يـكون للي باع فرصة واي مكان .. ده انا عـندي اموت ولا جنبه اعيش

غـلـطـــك كـبـيــر ومــافــكـش خــــيــر .. هــــبـعـــد اكــيــد ده قـــرار اخــــيـر

احساس رهيب انك تخون وتبان بريء .. تـجرح حـبايـبك عادي مايهمكش شيء

قـلـبـك وروحـك مـاتوا فـعـلا بالـبـطيء .. عـنـدك غـرور واذيـة بــتـكـبرها فــيـك

ظـلمك ده متعة ومـوهـبة مرتبطة بـيك .. مافـرقش عندك ادعي انا وغيرك عليك

أمنية سليمان المطربة أمنية سليمان أغاني أمنية سليمان

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