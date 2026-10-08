شرف ليا.. ريهام عبدالحكيم تحتفي بفيها حاجة حلوة بعد غنائها أمام الرئيس بكوريا الجنوبية

احتفت الفنانة ريهام عبد الحكيم بتقديم مجموعة من الأطفال الكوريين أغنيتها الشهيرة «فيها حاجة حلوة»، خلال مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي من جانب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، في العاصمة سول.

وعبرت ريهام عبد الحكيم عن سعادتها وفخرها باختيار الأغنية ضمن مراسم استقبال الرئيس السيسي، مشيرة إلى أنها تعتز كثيرًا بهذه اللحظة.

وكتبت ريهام عبد الحكيم عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «سعيدة ومتشرفة إن أغنيتي "فيها حاجة حلوة" بلحن المبدع عمر خيرت وكلمات الرائع أيمن بهجت قمر كانت جزءًا من استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كوريا.. لحظة جميلة أعتز بيها جدًا وفخر كبير لمصر».

وقدم مجموعة من الأطفال الكوريين أغنية «فيها حاجة حلوة» خلال استقبال الرئيس السيسي من جانب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، وسط أجواء احتفالية.

وعقب انتهاء الأطفال من تقديم الأغنية، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الكوري الجنوبي على مصافحة عدد من الأطفال، كما مازح الرئيس السيسي الأطفال عقب وصلة الغناء التي قدموها خلال مراسم استقباله في سول، قائلًا لهم: «فيها حاجة حلوة».