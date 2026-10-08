الرئيس السيسي: مصر تتطلع لتحويل الشراكة مع كوريا إلى مشروعات ونتائج ملموسة

أكد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين، ويمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

الشراكة الجديدة

وأوضح الرئيس أن الشراكة الجديدة تمتد إلى مجالات سياسية واقتصادية وتنموية متعددة، بما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى مستويات أكثر تقدمًا، استنادًا إلى ما يجمع البلدين من علاقات راسخة ومصالح مشتركة.

مصر وكوريا تمتلكان قاعدة قوية

وأشار السيسي إلى أن مصر وكوريا تمتلكان قاعدة قوية يمكن البناء عليها لتعميق التعاون، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم جهود التنمية في البلدين، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق المشترك في المجالات ذات الأولوية.

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تحويل الشراكة الاستراتيجية إلى مشروعات

وشدد الرئيس على تطلع مصر إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية إلى مشروعات ونتائج ملموسة، بما يعزز التعاون الاقتصادي والتنموي ويفتح مجالات جديدة أمام البلدين، ويعود بالنفع على الشعبين المصري والكوري.

وأكد أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية يأتي في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع شركائها، وبناء شراكات مستدامة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يدعم التعاون ويعزز فرص تحقيق أهداف التنمية.

وأشار السيسي إلى أهمية مواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتوسيع نطاق التعاون الثنائي وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وسول.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر الرئاسة الكورية في سول، بالرئيس لى جاي ميونغ، رئيس جمهورية كوريا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الكوري كان في استقبال السيد الرئيس لدى وصول سيادته إلى مقر الرئاسة الكورية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، التي تضمنت عزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا، واستعراض حرس الشرف، إلى جانب تقديم فقرة غنائية من كورال الأطفال ترحيبًا بالسيد الرئيس. كما قام السيد الرئيس بالتوقيع في سجل كبار الزوار، والتُقطت صورة تذكارية للرئيسين.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أنه تم عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين، ثم جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

وفي ختام المباحثات، شهد الرئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.