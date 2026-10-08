أطفال كوريون يغنون "فيها حاجة حلوة" للترحيب بالرئيس السيسي فور وصوله الى مقر الرئاسة الكورية بسول

رحب أطفال كوريون بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلى مقر الرئاسة الكورية في (سول) بأغنية "فيها حاجة حلوة".

وأدى كورال الأطفال الكوريين الأغنية باللغة العربية أمام الرئيس السيسي ونظيره الكورى لى جاي ميونغ، وسط إشادة من الزعيمين.

كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد التقى اليوم بمقر الرئاسة الكورية في (سول) بالرئيس لى جاي ميونغ، رئيس جمهورية كوريا؛ حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، التي تضمنت عزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا، واستعراض حرس الشرف.. كما قام السيد الرئيس بالتوقيع في سجل كبار الزوار، والتُقطت صورة تذكارية للرئيسين.