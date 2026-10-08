الرئيس السيسي: مصر حريصة على تطوير علاقاتها مع جميع الدول وفق مبدأ الاحترام المتبادل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على التوازن والتنوع، وتحرص على تطوير العلاقات مع مختلف دول العالم وفقًا لمبدأ الاحترام المتبادل وتحقيق المنفعة المشتركة.

وأوضح الرئيس أن الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية كوريا تأتي في ظل هذه السياسة الخارجية المصرية المتوازنة، بما يعكس حرص القاهرة على بناء علاقات قوية ومستدامة مع شركائها.

وأشار السيسي إلى أن العلاقات المصرية الكورية تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدًا أن الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أوسع للتعاون بين البلدين.

وشدد على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح الشعبين.