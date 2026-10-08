الرئيس السيسي: نتطلع للارتقاء بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كوريا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر إلى مواصلة العمل المشترك مع كوريا الجنوبية للارتقاء بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات أكثر طموحًا واتساعًا.

وأوضح أن العلاقات المصرية الكورية تشهد زخمًا متناميًا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق مصالح البلدين ويفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، والاستفادة من الإمكانات والخبرات التي يمتلكها الجانبان، بما يدعم جهود التنمية ويعزز فرص النمو.

وتأتي التصريحات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي أعلنتها مصر وكوريا، والتي تشمل توسيع التعاون في مجالات التصنيع والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.