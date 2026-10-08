قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: الشراكة مع كوريا انطلاقة جديدة.. والنيل مسألة وجودية ونرفض الإجراءات الأحادية
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل قطر بعدة مقذوفات.. وإصابات في صفوف الطاقم
رئيس الوفد لـ وزير المالية الإسرائيلي: سيناء لم ولن تكون مجالًا لأحلام التوسع
35 أردبًا للفدان و20% زيادة في الإنتاجية.. تفاصيل تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي في زراعة الذرة الشامية بالمنيا
أكسيوس: الجيش الأمريكي تلقى تعليمات بالاستعداد لاستئناف الحرب على إيران
الرئيس السيسي: هناك قواسم مشتركة تجمع الحضاراتين المصرية والكورية
بعد غنائها أمام الرئيس.. أيمن بهجت قمر يحتفي بوصول "فيها حاجة حلوة" إلى كوريا
حساسات وذكاء اصطناعي.. الزراعة تختبر حلولًا ذكية لتوفير مياه الري
الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثالث| الأسبوع الأسود يشل فرنسا.. والحكومة تفرج عن احتياطي الديزل
قطع المياه عن بعض الشوارع في الجيزة .. المواعيد والأماكن
محافظ جنوب سيناء يتابع حركة العابرين بمنفذ طابا ويؤكد تيسير الإجراءات
لبنان: الجيش ينفذ واجباته جنوب الليطاني وإسرائيل تمتنع عن التزاماتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ياسر قورة : جولة الرئيس السيسي الآسيوية تخدم المصالح الوطنية

النائب المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ
النائب المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

أكد النائب المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الجولة الآسيوية التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تمثل تحركًا استراتيجيًا مهمًا لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، وتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والسياسية مع القوى الآسيوية المؤثرة، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم أهداف التنمية الشاملة.

وأوضح قورة أن الجولة تعكس رؤية القيادة السياسية المصرية لتنويع العلاقات الدولية والانفتاح على الاقتصادات الآسيوية الكبرى، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث تمتلك تجارب تنموية وصناعية وتكنولوجية رائدة، وهو ما يتيح فرصًا واعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعات الحديثة، ونقل التكنولوجيا، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تحمل أبعادًا اقتصادية وتنموية تتجاوز حدود التعاون الدبلوماسي التقليدي، مؤكدًا أن قوة العلاقات الدولية يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطن المصري، من خلال توفير فرص العمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار قورة إلى أن الجولة الآسيوية تؤكد حرص الدولة المصرية على بناء شراكات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بما يعزز قدرة مصر على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ويدعم دورها في القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد  النائب ياسر قورة ، أن نجاح السياسة الخارجية المصرية لا يقاس فقط باتساع دائرة العلاقات الدبلوماسية، وإنما بقدرتها على تحويل هذه العلاقات إلى فرص اقتصادية واستثمارية حقيقية، مشددًا على أهمية البناء على نتائج الجولة وترجمتها إلى مشروعات وشراكات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعود بالنفع المباشر على المواطن المصري.

المصالح الوطنية التنمية الشاملة القيادة السياسية المصرية الاقتصادات الآسيوية الكبرى الصادرات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

محمد عبدالوهاب

محمد عبد الوهاب: أعشق تراب الأهلي.. والبعض كان يراقبني عندما كنت أزور النادي

الذهب

دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر

معتمد جمال

الجفالي مفاجأة الزمالك.. معتمد جمال يدرس تغيير طريقة اللعب أمام الأهلي

ترشيحاتنا

نيافة الأنبا بولا

الأنبا بولا يحاضر عن الأحوال الشخصية بإكليريكية دير المحرق.. صور

رئيسا مصر وكوريا

الرئيس السيسي ونظيره الكوري يطلقان مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الكورية.. اتفاقيات ومذكرات تفاهم

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ مطروح موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وتطوير منظومة النظافة وإزالة التعديات

بالصور

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد