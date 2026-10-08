ياسر قورة : جولة الرئيس السيسي الآسيوية تخدم المصالح الوطنية

أكد النائب المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الجولة الآسيوية التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تمثل تحركًا استراتيجيًا مهمًا لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، وتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والسياسية مع القوى الآسيوية المؤثرة، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم أهداف التنمية الشاملة.

وأوضح قورة أن الجولة تعكس رؤية القيادة السياسية المصرية لتنويع العلاقات الدولية والانفتاح على الاقتصادات الآسيوية الكبرى، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث تمتلك تجارب تنموية وصناعية وتكنولوجية رائدة، وهو ما يتيح فرصًا واعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعات الحديثة، ونقل التكنولوجيا، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تحمل أبعادًا اقتصادية وتنموية تتجاوز حدود التعاون الدبلوماسي التقليدي، مؤكدًا أن قوة العلاقات الدولية يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطن المصري، من خلال توفير فرص العمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار قورة إلى أن الجولة الآسيوية تؤكد حرص الدولة المصرية على بناء شراكات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بما يعزز قدرة مصر على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ويدعم دورها في القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد النائب ياسر قورة ، أن نجاح السياسة الخارجية المصرية لا يقاس فقط باتساع دائرة العلاقات الدبلوماسية، وإنما بقدرتها على تحويل هذه العلاقات إلى فرص اقتصادية واستثمارية حقيقية، مشددًا على أهمية البناء على نتائج الجولة وترجمتها إلى مشروعات وشراكات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعود بالنفع المباشر على المواطن المصري.