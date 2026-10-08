الرئيس السيسي: هناك قواسم مشتركة تجمع الحضاراتين المصرية والكورية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك قواسم مشتركة تجمع بين الحضارات، مشيرًا إلى أن زيارة كوريا الجنوبية أتاحت له فرصة مشاهدة الطفرة التي شهدتها الدولة الكورية خلال السنوات الماضية.

وقال الرئيس السيسي إن جمهورية كوريا الجنوبية شهدت نهضة وتقدمًا في العديد من المجالات، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة الكورية والتعرف على ما حققته من تطور.

وأشار إلى أن الزيارة أتاحت فرصة للاطلاع عن قرب على جوانب من التجربة الكورية، وما شهدته البلاد من تقدم في عدد من المجالات، بما يعكس حجم النهضة التي حققتها جمهورية كوريا الجنوبية.