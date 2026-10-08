دراجة فاخرة ومرافقة جوية بـ "FA-50".. كيف استقبلت كوريا الجنوبية الرئيس السيسي في سيول؟

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن الرئيس لي جيه ميونج سيهدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارة دولة إلى كوريا الجنوبية، دراجة هوائية فاخرة للطرق.

وأوضح المكتب الرئاسي في بيان أن اختيار الهدية جاء مع الأخذ في الاعتبار شغف الرئيس السيسي بركوب الدراجات الهوائية وجهوده الرامية إلى تعزيز استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة لتحسين الصحة العامة.

الرئاسة الكورية تعلن كواليس الاستقبال الرسمي للرئيس السيسي وتفاصيل الهدية الرئاسية

وأضاف المكتب أن طائرة "FA-50" وهي طائرة هجومية خفيفة محلية الصنع، قامت بمرافقة طائرة الرئيس السيسي.

كما تم بث مقاطع فيديو ترحيبية عبر شاشات كبيرة في شارع سيجونج-ديرو في وسط سيول، وكذلك عبر برج لوتيه وبرج نامسان سيول.

ومن المقرر أن تقام مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسي، بمشاركة نحو 70 شخصية من عدة مجالات من البلدين.

وصرح الرئيس لي جيه ميونج بأن كوريا الجنوبية ومصر أعلنتا رسميا بدء المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بعد أن اتفقتا على دفع الاتفاقية أثناء القمة السابقة في القاهرة في العام الماضي.

وأدلى لي بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب عقد محادثات قمة ثنائية في البيت الأزرق بسيول.

وأعرب عن أمله في أن يتم إبرام هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن لتشكل أساسا متينا لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين ليشمل مجالات واسعة إلى جانب التجارة والاستثمار.

واستعرض الرئيس نتائج القمة، قائلا: لقد أصدرتُ والرئيس السيسي اليوم بيانا مشتركا يرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، واتفقنا على العمل على تحويل الاتفاقيات السابقة المتفق عليها بين البلدين، إلى إنجازات ملموسة بالنسبة لشعبي البلدين.

وفي مجالات الطاقة، والصناعة، والعلوم والتكنولوجيا، أشار لي إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال بناء السفن، للمساهمة في تطوير صناعة بناء السفن الصديقة للبيئة في مصر، ومواصلة التعاون القائم على المنفعة المتبادلة بناء على القدرات العالمية لكوريا الجنوبية في هذا القطاع.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الدفاع والصناعات العسكرية، أشار إلى أن الرئيسين اتفقا في الرأي على أن الإنتاج المشترك لمدافع الهاوتزر ذاتية الحركة من طراز K-9 قد ترسخ كنموذج ناجح للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وأعرب عن أمله في تطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية ليتجاوز مجرد تصدير أنظمة الأسلحة إلى شراكة قائمة على المنفعة المتبادلة تسهم في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية وتوسيع قاعدتها الصناعية.

إضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس الكوري عن تحديد العام المقبل عام التبادل الثقافي المتبادل بين كوريا ومصر بهدف تنشيط التبادلات بين شعبي البلدين.

كما ناقش الزعيمان الأوضاع المتعلقة بالسلام والاستقرار في المجتمع الدولي بما في ذلك شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط.

وقال لي "لقد اتفقت سيول والقاهرة على مواصلة الجهود المشتركة من أجل الاستعادة العاجلة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفا أنهما أكدتا مجددا على الأهمية البالغة لضمان التدفق السلس للخدمات اللوجستية البحرية الدولية وحماية الملاحة الحرة والآمنة لجميع السفن.

وعرض لي على الرئيس السيسي رؤية الحكومة الكورية الجنوبية لتحقيق التعايش السلمي في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا على فلسفته الراسخة بأن صنع سلام يغني عن الحاجة إلى القتال وهو الأمن الأكثر ضمانا وصلابة.

وأوضح أن الرئيس السيسي ثمن جهود الحكومة الكورية الجنوبية لتهيئة الظروف للحوار والتعاون، وأعرب عن دعمه الكامل لها.

ووصل الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية في اليوم السابق في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام، وهي أول زيارة له إلى البلاد منذ عام 2016.