قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تدريبات حصار محتمل.. رصد زورق ميليشيا صينية قبالة تايوان لأول مرة
كرم جابر يتوج بذهبيه المصارعة في بطولة العالم بالأردن
كلت ودنه| سيدة تعتدي على محامٍ وزوجته.. ماذا حدث في قويسنا؟ (القصة الكاملة)
الرئيس السيسي: الشراكة المصرية الكورية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي
محافظ الجيزة يتفقد حديقة المبدعين بالعجوزة ويوجه برفع كفاءتها والحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء
فوز الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل في الأدب 2026
بدء غلق محور 26 يوليو الاثنين المقبل.. الطرق البديلة
أبو العينين: الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية خطوة مهمة لتوطين التكنولوجيا
سحب ترخيص أي مدرسة خاصة أو دولية ترفض“الطلاب ذوي الإعاقة” المستوفين للشروط
الذهب تحت الضغط.. أونصة الذهب تهبط إلى 4103 دولارات وأسعار الأعيرة تتراجع
كوريا الجنوبية تعلن نجاح أول اختبار لصاروخ فرط صوتي محلي الصنع
الرئيس السيسي: مصر حريصة على تطوير علاقاتها مع جميع الدول وفق مبدأ الاحترام المتبادل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دراجة فاخرة ومرافقة جوية بـ "FA-50".. كيف استقبلت كوريا الجنوبية الرئيس السيسي في سيول؟

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تقرير أخبار البلد

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن الرئيس لي جيه ميونج سيهدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارة دولة إلى كوريا الجنوبية، دراجة هوائية فاخرة للطرق.

وأوضح المكتب الرئاسي في بيان أن اختيار الهدية جاء مع الأخذ في الاعتبار شغف الرئيس السيسي بركوب الدراجات الهوائية وجهوده الرامية إلى تعزيز استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة لتحسين الصحة العامة.

الرئاسة الكورية تعلن كواليس الاستقبال الرسمي للرئيس السيسي وتفاصيل الهدية الرئاسية

 

وأضاف المكتب أن طائرة "FA-50" وهي طائرة هجومية خفيفة محلية الصنع، قامت بمرافقة طائرة الرئيس السيسي.

كما تم بث مقاطع فيديو ترحيبية عبر شاشات كبيرة في شارع سيجونج-ديرو في وسط سيول، وكذلك عبر برج لوتيه وبرج نامسان سيول.

ومن المقرر أن تقام مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسي، بمشاركة نحو 70 شخصية من عدة مجالات من البلدين.

وصرح الرئيس لي جيه ميونج بأن كوريا الجنوبية ومصر أعلنتا رسميا بدء المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بعد أن اتفقتا على دفع الاتفاقية أثناء القمة السابقة في القاهرة في العام الماضي.

وأدلى لي بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب عقد محادثات قمة ثنائية في البيت الأزرق بسيول.

وأعرب عن أمله في أن يتم إبرام هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن لتشكل أساسا متينا لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين ليشمل مجالات واسعة إلى جانب التجارة والاستثمار.

واستعرض الرئيس نتائج القمة، قائلا: لقد أصدرتُ والرئيس السيسي اليوم بيانا مشتركا يرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، واتفقنا على العمل على تحويل الاتفاقيات السابقة المتفق عليها بين البلدين، إلى إنجازات ملموسة بالنسبة لشعبي البلدين.

وفي مجالات الطاقة، والصناعة، والعلوم والتكنولوجيا، أشار لي إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال بناء السفن، للمساهمة في تطوير صناعة بناء السفن الصديقة للبيئة في مصر، ومواصلة التعاون القائم على المنفعة المتبادلة بناء على القدرات العالمية لكوريا الجنوبية في هذا القطاع.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الدفاع والصناعات العسكرية، أشار إلى أن الرئيسين اتفقا في الرأي على أن الإنتاج المشترك لمدافع الهاوتزر ذاتية الحركة من طراز K-9 قد ترسخ كنموذج ناجح للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وأعرب عن أمله في تطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية ليتجاوز مجرد تصدير أنظمة الأسلحة إلى شراكة قائمة على المنفعة المتبادلة تسهم في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية وتوسيع قاعدتها الصناعية.

إضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس الكوري عن تحديد العام المقبل عام التبادل الثقافي المتبادل بين كوريا ومصر بهدف تنشيط التبادلات بين شعبي البلدين.

كما ناقش الزعيمان الأوضاع المتعلقة بالسلام والاستقرار في المجتمع الدولي بما في ذلك شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط.

وقال لي "لقد اتفقت سيول والقاهرة على مواصلة الجهود المشتركة من أجل الاستعادة العاجلة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفا أنهما أكدتا مجددا على الأهمية البالغة لضمان التدفق السلس للخدمات اللوجستية البحرية الدولية وحماية الملاحة الحرة والآمنة لجميع السفن.

وعرض لي على الرئيس السيسي رؤية الحكومة الكورية الجنوبية لتحقيق التعايش السلمي في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا على فلسفته الراسخة بأن صنع سلام يغني عن الحاجة إلى القتال وهو الأمن الأكثر ضمانا وصلابة.

وأوضح أن الرئيس السيسي ثمن جهود الحكومة الكورية الجنوبية لتهيئة الظروف للحوار والتعاون، وأعرب عن دعمه الكامل لها.

ووصل الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية في اليوم السابق في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام، وهي أول زيارة له إلى البلاد منذ عام 2016.

المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي السيسي كوريا الجنوبية اختيار الهدية طائرة FA 50 الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

محمد عبدالوهاب

محمد عبد الوهاب: أعشق تراب الأهلي.. والبعض كان يراقبني عندما كنت أزور النادي

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

الذهب

دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر

معتمد جمال

الجفالي مفاجأة الزمالك.. معتمد جمال يدرس تغيير طريقة اللعب أمام الأهلي

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس: تهنئة الرئيس السيسي للأقباط في عيد الميلاد رسالة مهمة لتأكيد المساواة

قداسة البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس يفتتح المؤتمر العلمي الرابع لمعهد الدراسات القبطية.. صور

حملات تفتيشية

جهاز إدارة المخلفات: حملة تفتيشية بالنزهة.. وحملات جديدة على مناطق مختلفة بالمحافظات

بالصور

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد