رئيس كوريا الجنوبية يهدي الرئيس السيسي دراجة هوائية فاخرة

أعلن مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن الرئيس لي جيه ميونج سيهدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارة دولة إلى كوريا الجنوبية، دراجة هوائية فاخرة للطرق.

وأوضح المكتب الرئاسي في بيان أن اختيار الهدية جاء مع الأخذ في الاعتبار شغف الرئيس السيسي بركوب الدراجات الهوائية وجهوده الرامية إلى تعزيز استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة لتحسين الصحة العامة.

موكب احتفالي في استقبال السيسي



وأشار المكتب، وفقا لوكالة يونهاب الكورية، إلى أن طائرة "FA-50" وهي طائرة هجومية خفيفة محلية الصنع، قامت بمرافقة طائرة الرئيس السيسي.

كما تم بث مقاطع فيديو ترحيبية عبر شاشات كبيرة في شارع سيجونغ-ديرو في وسط سيئول، وكذلك عبر برج لوتيه وبرج نامسان سيئول.

ومن المقرر أن تقام مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسي، بمشاركة نحو 70 شخصية من عدة مجالات من البلدين.