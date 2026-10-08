السيسي: جمهورية كوريا قدمت نهضة شاملة جمعت بين الحفاظ على التراث والثقافة والابتكار

أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم /الخميس/ أن ثمة قواسم مشتركة تجمع بين الحضارات التاريخية تمثل جسورا للتلاقي الإنساني عبر القيم الرفيعة والتطور المعرفي، مشددا على أن سمات الكرم والأصالة لدى الشعب الكوري وتقاليده نابعة من تاريخه الطويل من الحضارة العريقة.

وقال الرئيس السيسي - في كلمة ألقاها خلال مأدبة غداء أقامها الرئيس الكوري"لى جاي ميونغ" على شرفه خلال زيارته الحالية إلى كوريا - :"في البداية أعرب عن شكري وتقديري على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة فى بلدكم الصديق وما يعكس ذلك من سمات الكرم والأصالة لدى الشعب الكوري وتقاليده النابعة من تاريخه الطويل من الحضارة العميقة، وأنني على قناعة بأن ثمة قواسم مشتركة تجمع بين الحضارات التاريخية تمثل جسورا للتلاقي الإنساني عبر القيم الرفيعة والتطور المعرفي".

وأضاف السيد الرئيس :"لقد أتاحت لي هذه الزيارة والزيارة السابقة فرصة للتعرف عن قرب على ما حققته جمهورية كوريا من تقدم لافت فى مختلف المجالات وما شهدته من نهضة شاملة جمعت بين الحفاظ على الثقافة والتراث والتربية والابتكار، والتي تبدو كمعجزة بما تحمله من تفرد صعب التكرار".

وثمن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الزيارة التي قام بها الرئيس الكوري، إلى مصر فى نوفمبر من العام الماضي والتي كان لها أثر ملموس فى الدفع قدما بالعلاقات بين بلدينا وتشكيل رؤية مشتركة بيننا لتعظيم الاستفادة من تلك العلاقات الوطيدة وترجمتها إلى نتائج واضحة تخدم مصالح البلدين.

وتابع رئيس الجمهورية، قائلا :"نلتقي اليوم في وقت تتنامى فيه التحديات الدولية ويواجه في العالم أزمات متتالية على كافة الأصعدة".

وأكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل تضطلع بدورها المحوري كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وقوة داعمة للاستقرار والسلام في العالم متمسكة بمبادئ وميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي.

وأضاف :"على يقين بأن علاقاتنا الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية ستكون داعمة للسلام والتنمية في العالم"، موجها في الوقت ذاته الشكر لنظيره وللشعب الكوري الجنوبي، متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والرفعة وللعلاقات الثنائية مزيدا من التطور والصداقة.