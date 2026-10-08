أستاذ اقتصاد يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسي لكوريا وأهدافها

كشف الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أهميه زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية قائلا إن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم، خاصة مع توجه الدولة المصرية نحو تحسين وإصلاح الاقتصاد الوطني.

زيارة الرئيس السيسي لكوريا

تحليل زيارة الرئيس

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر: "لما نحلل هذه الزيارة، نجد أن الدولة المصرية النهاردة وبعد ما أعلن فخامة الرئيس عن وجود المؤتمر الوطني لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال دعوة كل المصريين يومي 19 و20 أكتوبر، جادة في تحسين وإصلاح الاقتصاد المصري".

وتابع: "ومن هنا تجربة كوريا الآسيوية أو إندونيسيا أو ماليزيا الرائدة، أن الدولة المصرية تدرسها وتستفيد من هذه الخبرة بشكل كامل، لأن هذه الخبرة بدأت من الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي".

وأوضح أن الدولة المصرية لديها مشروعات وفرص كبيرة، وبالتالي تمثل الزيارة فرصة لتسويق المشروعات الاستراتيجية والاقتصاد المصري، والعمل على جذب استثمارات جديدة.

أسباب أهمية زيارة الرئيس السيسي لكوريا

أسباب أهمية الزيارة

وأضاف أن من أسباب أهمية الزيارة التقدم الذي حققته هذه الدول في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب جذب مستثمرين منها وإقامة تحالفات استراتيجية، لافتًا إلى لقاء الرئيس مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات في كوريا.

انفتاح الدولة المصرية على الشرق والغرب

وبين أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية تؤكد انفتاح الدولة المصرية على الشرق والغرب، وسعيها للاستفادة من تجارب الدول الآسيوية في تحقيق التنمية.

ونوه أن الدول الآسيوية الصاعدة تتشابه في بعض نظم الإدارة والعادات والتقاليد مع مصر، ولذلك من المهم دراسة تجاربها والاستفادة منها في توطين نموذج التنمية داخل الدولة المصرية.

ولفت إلى أن الدولة لديها مجموعة من برامج النمو، يأتي في مقدمتها توطين الصناعة، وهو ما يتطلب وجود شركاء أساسيين في هذا المجال، خاصة أن الدول الآسيوية تمتلك شركات كبيرة ومتقدمة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصناعة.

وأشار إلى أن هذه الدول استطاعت تنويع اقتصاداتها والاستفادة من العمالة والإدارة، إلى جانب تسويق مشروعاتها ومنتجاتها في الأسواق الخارجية، وهو ما ساعدها على تحقيق معدلات نمو مرتفعة والاستمرار في تطوير خدماتها.

أهداف زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا

أهداف زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا

وأضح إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية لها أهداف متعددة، وتأتي في توقيت مهم، خاصة في ظل الأزمات التي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة، سواء في أوكرانيا أو أوروبا.

وأشار إلى أن دول شرق آسيا استطاعت الحفاظ على معدلات مناسبة من النمو رغم هذه الأزمات، وهو ما يجعل دراسة تجاربها الاقتصادية والاستفادة منها أمرًا مهمًا لمصر.

ونوه أن العلاقات المصرية الكورية قوية ومتفرعة، مشيرًا إلى أن مصر اعترفت باستقلال كوريا عام 1948، وأن كوريا شهدت بعد ذلك نقلة نوعية في مسيرتها الاقتصادية.

ولفت إلى أهمية جذب الاستثمارات من الدول الآسيوية وإقامة شراكات استراتيجية معها، إلى جانب التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من المشروعات المرتبطة بمنطقة قناة السويس، بما يدعم توطين الصناعة والاستثمار في العمالة والتكنولوجيا.

وتابع أن تجربة إندونيسيا، بما تتميز به من تنوع جغرافي واقتصادي، تقدم أيضًا دروسًا مهمة في كيفية إدارة التنوع الاقتصادي وتحقيق التكامل.

واختتم بأن الزيارة تأتي في ظرف بالغ التعقيد، وتتيح لمصر الاستفادة من تجارب كوريا وماليزيا وإندونيسيا في التنمية، باعتبار ذلك أحد الأدوات المهمة للانفتاح الاقتصادي على مختلف الأسواق، مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود لتحقيق معدلات نمو مستدامة.