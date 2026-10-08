الرئيس السيسي: الشراكة المصرية الكورية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إعلان الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال الرئيس إن الشراكة الجديدة تشمل مجالات سياسية واقتصادية وتنموية متعددة، بما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات ودفعها إلى مستويات أكثر تقدمًا.

وأشار السيسي إلى أن البلدين يمتلكان قاعدة قوية يمكن البناء عليها لتوسيع التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم جهود التنمية.

وأكد أن مصر تتطلع إلى مواصلة التنسيق مع الجانب الكوري وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية وتحويلها إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعبين.