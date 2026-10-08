الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية.. 12 مجالًا للتعاون ابرزها السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا

تدخل العلاقات المصرية الكورية الجنوبية مرحلة جديدة بعد إعلان البلدين الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية، بما يعكس رغبة مشتركة في توسيع نطاق التعاون وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية.

وجاء الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية كوريا الجنوبية، والتي تستمر خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2026، بدعوة من الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، وذلك بعد زيارة الرئيس الكوري إلى مصر في نوفمبر 2025، بالتزامن مع مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وسول.

وتستهدف الشراكة الجديدة الانتقال بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى أكثر شمولًا، من خلال تعزيز التعاون في 12 مجالًا رئيسيًا، تشمل السياسة والدفاع والتجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والثقافة، فضلًا عن التنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

التعاون السياسي في مقدمة مجالات الشراكة

يمثل التعاون السياسي أحد المحاور الرئيسية في الشراكة الاستراتيجية الجديدة، حيث اتفق البلدان على مواصلة تعزيز التواصل والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، إلى جانب استمرار المشاورات بين وزارتي الخارجية في البلدين.

كما تستهدف القاهرة وسول متابعة نتائج الحوار الاستراتيجي بينهما، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل وتنسيق المواقف تجاه الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعكس هذا المسار رغبة البلدين في الحفاظ على قنوات اتصال سياسية نشطة، بما يدعم تطور العلاقات الثنائية ويمنحها قدرًا أكبر من الاستمرارية في المرحلة المقبلة.

التعاون الدفاعي والصناعات العسكرية

ويمثل المجال الدفاعي محورًا آخر ضمن الشراكة الجديدة، إذ اتفق الجانبان على مواصلة التعاون في قطاع الدفاع، مع العمل على تحقيق مزيد من التقدم في مجال الصناعات الدفاعية.

ويأتي ذلك في إطار توسيع مجالات التعاون بين البلدين، وعدم اقتصار العلاقات على الجوانب الاقتصادية والتجارية فقط، وإنما امتدادها إلى القطاعات المرتبطة بالأمن والدفاع.

التجارة والاستثمار واتفاقية CEPA

يحظى التعاون التجاري والاستثماري بأهمية كبيرة في إطار الشراكة الاستراتيجية، إذ أكد البلدان أن العلاقات الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لتعميق التعاون بين القاهرة وسول.

وفي هذا السياق، رحب الجانبان بإطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA»، بما يستهدف تعزيز فرص التجارة والاستثمار وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ومن شأن هذا المسار أن يفتح مجالات إضافية أمام الشركات والاستثمارات، ويعزز فرص إقامة مشروعات مشتركة خلال الفترة المقبلة.

الصناعة وتوطين الإنتاج والمركبات الكهربائية

وتشمل مجالات التعاون الجديدة القطاع الصناعي، مع التركيز على عدد من الصناعات ذات الأهمية، من بينها صناعة السفن والمركبات الكهربائية.

كما تتضمن الشراكة العمل على زيادة الاستثمارات وتوطين الصناعات داخل مصر، بما يدعم جهود الدولة في تطوير القطاع الصناعي والاستفادة من الخبرات والإمكانات الكورية.

ويمثل التعاون في المركبات الكهربائية أحد المجالات المرتبطة بالتوجه نحو الصناعات الحديثة والتكنولوجيا النظيفة، بينما يفتح التعاون في صناعة السفن مجالًا آخر أمام توسيع قاعدة المشروعات والاستثمارات المشتركة.

الطاقة والبنية التحتية

تمتد الشراكة المصرية الكورية كذلك إلى قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بما يدعم التعاون في المشروعات التنموية والاقتصادية.

ويعكس إدراج هذه القطاعات ضمن مجالات الشراكة أهمية البنية التحتية والطاقة في دعم خطط التنمية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والمدن الذكية

وتحتل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي موقعًا مهمًا في المرحلة الجديدة من التعاون المصري الكوري، مع استهداف تعزيز الشراكة في المجالات التكنولوجية الحديثة.

كما تشمل مجالات التعاون المدن الذكية، بما يتواكب مع التطور المتسارع في استخدام التكنولوجيا لتطوير الخدمات والبنية التحتية وإدارة المدن.

ويمثل التعاون في هذه المجالات فرصة أمام البلدين للاستفادة من الخبرات المتقدمة في التقنيات الحديثة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في مختلف القطاعات.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وتتضمن الشراكة الجديدة تعزيز التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها إحدى المناطق ذات الأهمية الاقتصادية والاستثمارية لمصر.

كما يستهدف التعاون دعم توطين الصناعات وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز الاستفادة من موقع مصر الجغرافي والإمكانات التي توفرها المنطقة الاقتصادية.

وأكد الجانبان كذلك الأهمية الاستراتيجية لمصر باعتبارها بوابة إلى القارة الأفريقية، مع بحث فرص تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأفريقية.

2027 عامًا للتبادل الثقافي بين مصر وكوريا

ولم تقتصر الشراكة الجديدة على المجالات السياسية والاقتصادية، وإنما امتدت إلى المجال الثقافي، حيث اتفق البلدان على تخصيص عام 2027 عامًا للتبادلات الثقافية بين مصر وكوريا الجنوبية.

ويشمل هذا المسار مختلف أوجه التعاون الثقافي، بما يسهم في زيادة التواصل بين الشعبين والتعريف بالتراث والثقافة في البلدين.

ويأتي الاتفاق في إطار توسيع العلاقات الشعبية والثقافية بالتوازي مع التطور الذي تشهده العلاقات الرسمية والاقتصادية بين القاهرة وسول.

التعليم والمنح وتدريب الشباب

كما تشمل الشراكة تعزيز التعاون في مجال التعليم، ومن ذلك برامج المنح الدراسية وتعليم اللغة الكورية، إلى جانب مبادرات تدريب الشباب.

واتفق الجانبان كذلك على تطوير برامج التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ويساعد على إعداد كوادر مؤهلة في المجالات المطلوبة.

ويعكس هذا المحور اهتمام البلدين بالاستثمار في العنصر البشري، وربط التعليم والتدريب باحتياجات التنمية وسوق العمل.

تعاون مصري كوري في القضايا الإقليمية والدولية

ولا تقتصر الشراكة الاستراتيجية على الملفات الثنائية، إذ تتضمن أيضًا تعزيز التنسيق بين القاهرة وسول بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وتشمل الملفات المطروحة القضية الفلسطينية والأمن المائي، إلى جانب الأوضاع في القرن الأفريقي واليمن وليبيا وحرية الملاحة الدولية.

كما أكد البلدان التزامهما بالعمل المشترك من أجل دعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية، استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي.

شراكة تمتد من الاقتصاد إلى التكنولوجيا والثقافة

وتعكس المجالات الـ12 التي تتضمنها الشراكة الاستراتيجية الجديدة اتساع نطاق العلاقات المصرية الكورية، التي لم تعد تقتصر على التعاون الاقتصادي والتجاري، وإنما باتت تشمل السياسة والدفاع والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعليم والثقافة.

كما تمنح الشراكة الجديدة أهمية خاصة لتوطين الصناعات وزيادة الاستثمارات والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، إلى جانب تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية.

ومن المنتظر أن تمثل هذه الخطوة إطارًا أوسع لدفع العلاقات بين القاهرة وسول خلال السنوات المقبلة، من خلال توسيع مجالات التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات والتبادل الثقافي والتعليمي، إلى جانب استمرار التنسيق السياسي بشأن الملفات الإقليمية والدولية.

وتؤكد هذه الشراكة أن العلاقات المصرية الكورية تدخل مرحلة جديدة تقوم على تنويع مجالات التعاون، والاستفادة من إمكانات البلدين وخبراتهما، بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في القطاعات التقليدية والحديثة على حد سواء.