كوريا الجنوبية تعلن نجاح أول اختبار لصاروخ فرط صوتي محلي الصنع

بعد أيام من اختبار كوريا الشمالية لصاروخ فرط صوتي متوسط المدى، أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية، الخميس، نجاح أول اختبار لإطلاق صاروخ فرط صوتي محلي الصنع.

وقالت الرئاسة إن الرئيس لي جاي ميونج تابع عملية الإطلاق التي جرت بعد ظهر اليوم، مؤكدة أن الصاروخ لا يزال قيد التطوير ويخضع للاختبارات بتكنولوجيا كورية جنوبية خالصة.



وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة كانج يو-جونج، في بيان، أن الاختبار يهدف للتحقق من تقنيات أساسية تشمل مسار الطيران والسرعة، وذلك "في إطار تطوير سلاح استراتيجي قادر على تنفيذ ضربات دقيقة ومباغتة ضد أهداف معادية".

رد على تجربة الشمال



وجاء الاختبار الكوري الجنوبي بعد أيام من إعلان بيونج يانج اختبار صاروخ فرط صوتي تحت إشراف زعيمها كيم جونج أون، قالت إنه يهدف إلى "إظهار موثوقية قوة الردع النووية لكوريا الشمالية".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الصاروخ الاستراتيجي متوسط المدى، الذي وصفته بأنه جزء من منظومة أسلحة استراتيجية فرط صوتية، أُطلق السبت من شرق البلاد وأصاب هدفاً على بعد نحو ألف كيلومتر في البحر قبالة الساحل الشرقي.

وقال كيم إن بلاده ستواصل جهودها لجعل خصومها يدركون "موثوقية وفتك" أسلحتها الهجومية الاستراتيجية، معتبراً هذه الأنشطة جزءاً من جهود الردع، ومؤكداً أن تطوير القدرات النووية يظل ضرورياً للأمن القومي وأن هذه السياسة لن تتغير.

توتر متصاعد



ويتزامن الاختباران مع توتر متصاعد في شبه الجزيرة الكورية، على خلفية سلسلة من الأنشطة العسكرية والتجارب الصاروخية، وآخرها انفجار لغم أرضي في المنطقة منزوعة السلاح الشهر الماضي أسفر عن إصابة جنود كوريين جنوبيين.

ورفضت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، مطالبة سيول لبيونج يانج بالاعتذار، ووصفت الاتهامات بأنها "لا أساس لها"، فيما نفت بيونج يانج زرع الألغام عمداً لاستهداف القوات الجنوبية، في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن الإجراءات العسكرية على طول الحدود.

يُذكر أن كوريا الشمالية أجرت أكثر من 10 اختبارات صاروخية منذ بداية العام الجاري.