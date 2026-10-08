قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرانس برس: دوي انفجارات قوية في الرياض
استبدال نوافذ الفصول الزجاجية بألواح أكريليك.. قرارات عاجلة من تعليم أسيوط للمدارس
اليونيسف تشيد بالبرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في مصر
درة المستشفيات.. الصحة تستعرض آراء مرضى مستشفى الشيخ زايد التخصصي
متحدث الوزراء: قطاع التعليم يشهد أولوية في مقترحات المواطنين في الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026
بسبب فيديوهات الرقص.. التحقيق مع صانعة محتوى في القاهرة
اكتشاف حفري لجنس جديد من التماسيح يعود إلى 45 مليون سنة في مصر
تشغيل 3 محطات محولات وتنفيذ خطوط هوائية بطول 300 كيلومتر لخدمة المشروعات الزراعية بسيناء
نشر فيديوهات خادشة.. كواليس القبض على صانع محتوى شهير بالإسكندرية
شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة
التعليم يتصدر أولويات المواطنين في منتدى مصر 2026
عراقجي: 81 طائرة عسكرية أمريكية خرجت من الخدمة خلال الحرب مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: المياه ونهر النيل مسألة وجودية للشعب المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
إسراء صبري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “بحثت مع الرئيس الكوري الجهود المصرية الحثيثة لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وضمان حرية وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وعدم تفاقم الأزمات الحالية وامتدادها لساحات أخرى”.

وأكد الرئيس السيسي على سياسة مصر الداعمة لاستقرار منطقة القرن الأفريقي والحفاظ على سيادة دوله، وهي السياسة الرافضة لأي إجراءات تهدف لخلق ترتيبات جديدة للنفاذ إلى البحر الأحمر على حساب سيادة الدول المشاطئة ووحدتها وسلامة أراضيها.

وشدد على أن مسئولية أمن البحر الأحمر وحوكمة شئونه تقع حصريا على عاتق الدول المشاطئة له.

كما أكد الرئيس السيسي للرئيس الكوري الأهمية الحيوية لمياه النيل بالنسبة لمصر باعتبارها مسألة وجودية للشعب المصري، وبالنظر لأن النيل يمثل شريانا للحياة لأكثر من مائة مليون مصري.

الرئيس السيسي الشرق الأوسط كوريا الجنوبية السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

قطع المياه

قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

تظلم بطاقة التموين

لو بطاقتك اتوقفت.. طريقة تقديم تظلم بطاقة التموين أونلاين

ياسر إبراهيم

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن موقف ياسر إبراهيم من قمة الأهلي والزمالك

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ضبط 4 أصحاب مخابز استولوا على 32 جوال دقيق بلدى مدعم بالغربية

الحالة المرورية

الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم

السيدة

على طريقة خالتي أطاطا.. القبض على المتهمة بقضم أذن محامي المنوفية وإصابة زوجته

بالصور

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد