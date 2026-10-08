الرئيس السيسي لنظيره الكورى: أتطلع للعمل معًا لتحقيق الرخاء لشعبين صديقين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره الكورى إن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، إلا أنها ترفض الإجراءات الأحادية التي تنتهك مبدأ عدم الإضرار وأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وتمس بحقوق مصر المائية.

كما أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت تجاه ضرورة تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك من أجل تحقيق السلام الدائم بالمنطقة، معربا عن تطلعهما لاعتراف المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية.

وأكد أيضًا تقديره للمشاركة الكورية الفاعلة مستقبلًا في إعادة إعمار قطاع غزة، كما شددت على الرفض الكامل لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني ورفض التصعيد الإسرائيلي الخطير للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

واختتم كلمته بشكر الرئيس الكورى قائلا: "أكرر شكرى لفخامة رئيس كوريا على حسن الاستقبال، وأتطلع للعمل معًا لتحقيق الرخاء لشعبين صديقين والبناء على عقود من النجاح المشترك.