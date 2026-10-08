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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نفاد تذاكر حفل عبد المجيد عبدالله المرتقب في دبي.. 31 أكتوبر

عبد المجيد عبدالله
عبد المجيد عبدالله
محمد سعيد

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان عبد المجيد عبدالله، المرتقب في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 31 أكتوبر، نفاد تذاكر الحفل وبيعها بالكامل للجمهور. 

أحدث ألبومات عبد المجيد عبدالله

وفي شهر سبتمبر 2025، طرح الفنان عبد المجيد عبدالله، ألبوم جديد له عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

وتضمن ألبوم عبد المجيد عبدالله، الجديد، 6 أغاني، تعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين، أبرزهم الملحن سهم، وهم على النحو التالي: 

أبا عيش، من كلمات: تركي، ألحان: طارق محمد، توزيع موسيقي: عمر الصباغ.

حكى واجد، من كلمات: تركي، ألحان: طارق محمد،توزيع موسيقي: جلال حمداوي.

يا منيتي، من كلمات المذهب: أحمد فضل القمدان،الكوبليه: تركي، تطوير وإعداد: طارق محمد، توزيع موسيقي: عمر الصباغ.

خلاص مابي، من كلمات: تركي، ألحان: طارق محمد،توزيع موسيقي: جلال حمداوي.

أحط راسي، من كلمات: تركي، ألحان: طارق محمد،توزيع موسيقي: جلال حمداوي.

احتاجلك، من كلمات: تركي، ألحان: طارق محمد،توزيع موسيقي: جلال حمداوي.

أغاني عبد المجيد عبدالله

في شهر يونيو 2023، طرح عبد المجيد عبدالله، أغنية جديدة له، تحمل اسم أنا أضحك، خلال الموسم الصيفي.

أغنية أنا أضحك لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات: تركي، وألحان: طارق محمد، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي.

يذكر أنه في ديسمبر 2022، أعلن الفنان عبد المجيد عبدالله، عن أحدث أغانيه التي تحمل اسم «قل شي»، إذ طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -حصريا عبر تطبيق ديزر وأنغامي للموسيقى.

أغنية قل ش لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات: خلف الخلف، ألحان: مبهم، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي.

وفي شهر أغسطس عام 2021 الماضي، طرح الفنان عبد المجيد عبد الله، ألبومه الأخير “عالم موازي”، ويضم الألبوم 22 أغنية من إنتاج وتوزيع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وتأتي بعد غياب 7 سنوات عن إصدار ألبوم غنائي.

وتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبدالله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، أول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك».

ويتعاون عبد المجيد عبد الله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان». 

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