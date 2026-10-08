كشفت جولة صباحية أجرتها الأستاذة لمياء الجيار، رئيس حي غرب بورسعيد، على شاطئ بورسعيد عن واقع مؤسف يهدد جمال المدينة الساحلية وصحة مرتادي شاطئها. فقد رصدت مشاهد صادمة لحالة الشاطئ، حيث انتشرت أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة على امتداد الرمال، مما يعكس إهمالا بيئيا جسيما.

وبناءً على ما تم رصده من تردي الأوضاع، اتخذت رئيس حي غرب إجراءات فورية وحازمة، حيث أصدرت أوامر مشددة ببدء العمل فوراً لرفع كافة المخلفات وتنظيف الشاطئ من التلوث البيئي والبصري. وقد تم التواصل مع شركة النظافة المسؤولة لبدء أعمال الإزالة والتخلص الآمن من النفايات في أسرع وقت ممكن.



مهلة عاجلة من رئيس حي غرب بورسعيد لإزالة التلوث والعشوائية من الشاطئ

وفي خطوة لمحاسبة المقصرين وضمان عدم تكرار هذه الواقعة، قامت الأستاذة لمياء الجيار بمنح مهلة عاجلة للمتواجدين فى المكان على الشاطئ بإزالة كافة الإشغالات والمخلفات بالكامل. وتعهدت الجهات المعنية بالالتزام بالمهلة المحددة وإعادة الشاطئ إلى حالته الطبيعية والنظيفة التي تليق بمدينة بورسعيد السياحية.

تؤكد هذه الواقعة على أهمية التفتيش والمتابعة المستمرة لضمان التزام الجميع بمعايير النظافة والصحة العامة، خاصة في المواقع السياحية والترفيهية التي تستقبل الزوار والمواطنين. كما تعكس إصرار رئيس حي غرب على مواجهة أي ممارسات سلبية تؤثر على جمال المدينة وتلوث بيئتها، وتطبيق القانون بصرامة ضد المخالفين.