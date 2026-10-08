قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
غلق كلي أعلى محور 26 يوليو والطريق الدائري اتجاه كوبري 15 مايو لمدة 5 أيام تجريبيًا
طلاب مدرسة بأسوان : ماعندناش مدرسين كمبيوتر ولا انترنت والحاسب الآلي مادة أساسية
أمطار ورياح وشبورة وتحذير من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟
هل يجوز جمع نذرين في ذبيحة واحدة؟.. أمين الفتوى يوضح
إيران.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم إرهابي على حافلة صغيرة تابعة للجيش في بلوجستان
سحب عبوات مجهولة المصدر لأشهر أدوية أمراض الدم| بالاسم
100 مدرسة مصرية إيطالية و38 أخرى ألمانية تنطلق فى العام الدراسي الحالي
قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي
بالأسعار والمواصفات.. أحدث 5 سيارات كروس أوفر 2027 في السوق المصري
مصر على خريطة الاستثمار الزراعي العالمي.. تحركات جديدة من أبوظبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مهلة عاجلة من رئيس حي غرب بورسعيد لإزالة التلوث والعشوائية من الشاطئ

مهلة عاجلة من رئيس حي غرب بورسعيد لإزالة التلوث والعشوائية من الشاطئ
مهلة عاجلة من رئيس حي غرب بورسعيد لإزالة التلوث والعشوائية من الشاطئ
محمد الغزاوى

كشفت جولة صباحية أجرتها الأستاذة لمياء الجيار، رئيس حي غرب بورسعيد، على شاطئ بورسعيد عن واقع مؤسف يهدد جمال المدينة الساحلية وصحة مرتادي شاطئها. فقد رصدت  مشاهد صادمة لحالة الشاطئ، حيث انتشرت أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة على امتداد الرمال، مما يعكس إهمالا بيئيا جسيما.

وبناءً على ما تم رصده من تردي الأوضاع، اتخذت رئيس حي غرب إجراءات فورية وحازمة، حيث أصدرت أوامر مشددة ببدء العمل فوراً لرفع كافة المخلفات وتنظيف الشاطئ من التلوث البيئي والبصري. وقد تم التواصل مع شركة النظافة المسؤولة لبدء أعمال الإزالة والتخلص الآمن من النفايات في أسرع وقت ممكن.
 

مهلة عاجلة من رئيس حي غرب بورسعيد  لإزالة التلوث والعشوائية من الشاطئ

وفي خطوة لمحاسبة المقصرين وضمان عدم تكرار هذه الواقعة، قامت الأستاذة لمياء الجيار بمنح مهلة عاجلة للمتواجدين  فى المكان على الشاطئ بإزالة  كافة الإشغالات والمخلفات بالكامل. وتعهدت الجهات المعنية بالالتزام بالمهلة المحددة وإعادة الشاطئ إلى حالته الطبيعية والنظيفة التي تليق بمدينة بورسعيد السياحية.

تؤكد هذه الواقعة على أهمية التفتيش والمتابعة المستمرة لضمان التزام الجميع بمعايير النظافة والصحة العامة، خاصة في المواقع السياحية والترفيهية التي تستقبل الزوار والمواطنين. كما تعكس إصرار رئيس حي غرب على مواجهة أي ممارسات سلبية تؤثر على جمال المدينة وتلوث بيئتها، وتطبيق القانون بصرامة ضد المخالفين.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد غرب بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ياسر إبراهيم

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن موقف ياسر إبراهيم من قمة الأهلي والزمالك

الزمالك

أفضل من الأجانب.. محمد صلاح: ناشئو الزمالك أعلنوا عن أنفسهم أمام زد

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

أستاذ اقتصاد: العلاقات المصرية الكورية تفتح الباب أمام استثمارات وشراكات استراتيجية

أستاذ اقتصاد: العلاقات المصرية الكورية تفتح الباب أمام استثمارات وشراكات استراتيجية

جانب من اللقاء

خبير اقتصادي يكشف أهمية تنويع الشراكات التجارية والاستثمارية

مصر وكوريا الجنوبية

مختار غباشي: الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية تتطور بشكل سريع

بالصور

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد