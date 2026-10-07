محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أوجيني بحي الشرق

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية، أعمال التشجير وزراعة أشجار البونسيانا بشارع محمد علي في حي الشرق، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وزيادة المساحات الخضراء بمختلف المناطق.

ووجه المحافظ بالتوسع في أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء والأشجار، مع الاهتمام برفع كفاءتها والحفاظ على حالتها، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعمال الري المستمر والصيانة الدائمة، بما يضمن استدامتها والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التشجير وزراعة أشجار البونسيانا بشارع محمد علي بحي الشرق

وشدد المحافظ على الشركة المنفذة بضرورة زراعة النباتات والأشجار بالشارع على أعلى مستوى، بما يتناسب مع طبيعة الشارع الحيوية، مؤكدًا أنه سيتم رفع أي شجرة غير صالحة بالشارع وإعادة زراعتها مرة أخرى، مع ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال التشجير.

كما تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أوجيني بحي الشرق، وتابع معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالشارع، موجهًا بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في التنفيذ.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع أوجيني وفق البرنامج الزمني المحدد، بما يسهم في رفع كفاءة الشارع وتحسين الحركة والمظهر العام للمنطقة، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لكافة الأعمال حتى الانتهاء منها بالشكل اللائق.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أهمية استمرار أعمال تطوير وتجميل المحاور والشوارع الرئيسية، والتوسع في العناصر الخضراء باعتبارها أحد المكونات الأساسية لتحسين الصورة البصرية والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد