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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بقيادة "الوالي".. زهور بورسعيد يضرب بيد من حديد على التعديات المعطلة للتطوير

بقيادة "الوالي".. زهور بورسعيد يضرب بيد من حديد على التعديات المعطلة للتطوير
بقيادة "الوالي".. زهور بورسعيد يضرب بيد من حديد على التعديات المعطلة للتطوير
محمد الغزاوى

شنّ حي الزهور بمحافظة بورسعيد حملة لإزالة التعديات بمنطقة البنك الأصفر، التي تعوق أعمال التطوير بالمنطقة.

تنفيذًا لتوجيهات  اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بسرعة إنجاز أعمال التطوير الجارية بمختلف مناطق المحافظة، وإزالة أي معوقات تعرقل تنفيذ المشروعات.

قاد الحملة الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، وبمشاركة الإدارات المعنية بالحي، في إطار الجهود المبذولة لتذليل العقبات أمام أعمال التطوير، بما يسهم في تسريع معدلات التنفيذ وتحقيق المستهدف من أعمال التطوير وفقًا للخطة الموضوعة.

ومن جانبه أكد الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، أن الحي يواصل جهوده الميدانية لإزالة أي معوقات تعترض أعمال التطوير، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، مشددًا على أن سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق المستهدف منها تأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والتعامل الفوري مع أي معوقات.

بقيادة "الوالي".. زهور بورسعيد يضرب بيد من حديد على التعديات المعطلة للتطوير

وأضاف رئيس حي الزهور أن الحملات مستمرة للتصدي للتعديات والحفاظ على الانضباط بالشوارع والمناطق السكنية، بالتنسيق بين الإدارات المعنية، مؤكدًا أن الحي لن يدخر جهدًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي تعوق أعمال التطوير، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الصالح العام.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد لإعادة الانضباط إلى الشارع، والتصدي للتعديات، والحفاظ على المظهر الحضاري، بما يحقق الصالح العام ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بورسعيد محافظة بورسعيد الإشغالات التعديات

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