محافظ بورسعيد يتفقد تركيب كوبري النصر العائم استعدادًا لافتتاحه وتشغيله

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تركيب كوبري النصر العائم 1، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الكوبري، حيث تابع المحافظ مختلف الأعمال التي شهدها الكوبري والتجهيزات النهائية، استعدادًا لافتتاح الكوبري وتشغيله في صورته الجديدة بعد التطوير.

رافقه خلال جولته الاستاذ محمد عاشور رئيس حي الجنوب، و المهندسين القائمين على مشروع التطوير

وحرص محافظ بورسعيد خلال جولته على متابعة كافة الأعمال والتفاصيل الخاصة بالكوبري، والتأكد من جاهزية الموقع تمهيدًا لافتتاحه ودخوله الخدمة، بما يسهم في تحسين حركة الانتقال والربط بين بورسعيد وبورفؤاد.

محافظ بورسعيد يتابع التجهيزات النهائية لكوبري النصر العائم (1) و يشيد بجهود هيئة قناة السويس

وأشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع، والتعاون المثمر مع المحافظة في أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري النصر العائم 1، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة محاور الحركة والربط بين جانبي القناة.

ويأتي تطوير ورفع كفاءة كوبري النصر 1 ضمن منظومة متكاملة من مشروعات تطوير محاور الربط بين بورسعيد وبورفؤاد، بما يتكامل مع كوبري النصر العائم 2 الجديد ويسهم في تعدد المحاور والطرق ورفع كفاءة شبكة النقل، بما يحقق المزيد من السيولة المرورية ويخفف الضغط عن المحاور القائمة.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير ورفع كفاءة المحاور والكباري تمثل أحد أذرع خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتيسير حركة المواطنين والمركبات، بما يواكب معدلات التنمية والتوسع العمراني، ويدعم الحركة التجارية والاستثمارية بالمحافظة