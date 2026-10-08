انطلاق بطولة بورسعيد القومية الثامنة المفتوحة للإنقاذ في ديسمبر

أعلنت منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة الدكتور إسلام حمص، عن تنظيم بطولة بورسعيد القومية الثامنة (المفتوحة للإنقاذ) في ديسمبر المقبل .

وأكد رئيس منطقة بورسعيد للغوص تأتي هذه البطولة في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي ، وتطبيقاً لمبادرة "مصر بلا غرق" ونشر ثقافة الإنقاذ، ووفقاً لخطة نشاط الفرع للموسم الرياضي 2026 / 2027.

ضمن إحتفالات العيد القومي.. إنطلاق بطولة بورسعيد القومية الثامنة للإنقاذ ديسمبر المقبل

هذا وقد تم تحديد يومي 18 و 19 ديسمبر موعدا لإقامة البطولة بالمدينة الرياضية ببورسعيد، وتشمل الفئات العمرية ناشئين تحت 17 سنة (مواليد 2010، 2011، 2012، 2013)، ​عمومي (بداية من مواليد 2009).

ويأتي جدول منافسات البطولة كالآتي :

- سباقات اليوم الأول (18 ديسمبر 2026):

- ​سباق 100 متر موانع (ناشئين - عمومي)

- ​سباق تتابع 4 × 50 متر موانع (مختلط ناشئين - مختلط عمومي)

-​سباق رمي حيبل 12.5 متر (ناشئين - عمومي)

-​سباق 50 متر حمل دمية (ناشئين - عمومي)

-سباق تتابع 4 × 25 متر حمل دمية (مختلط ناشئين - مختلط عمومي)

* ​سباقات اليوم الثاني (19 ديسمبر 2026):

- ​سباق 100 متر إنقاذ متنوع (ناشئين - عمومي)

-​سباق 100 متر سحب دمية بالعوامة (ناشئين - عمومي)

-​سباق 100 متر حمل دمية بالزعانف (ناشئين - عمومي)

-​سباق 100 متر منقذ سوبر (ناشئين - عمومي)

-​سباق 4 × 50 متر إنقاذ متنوع (مختلط ناشئين - مختلط عمومي)

ومن جانبها دعت إدارة الفرع، برئاسة الدكتور إسلام حمص رئيس مجلس إدارة المنطقة والمحاضر الدولي للغوص والإنقاذ CMAS-ILS، الأجهزة الفنية والإدارية بالالتزام بالتوقيتات ومواعيد التسجيل والمراجعة، وسداد الرسوم المقررة في المواعيد المحددة بالنشرة.