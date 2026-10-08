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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة رقابية تكشف مخالفات متنوعة بأسواق وسط بورسعيد

تموين بورسعيد.. رقابة مستمرة لحماية المواطن وضبط الأسواق، وإجراءات قانونية حاسمة في مواجهة المخالفات.
تموين بورسعيد.. رقابة مستمرة لحماية المواطن وضبط الأسواق، وإجراءات قانونية حاسمة في مواجهة المخالفات.
محمد الغزاوى

واصلت إدارة تموين وسط بورسعيد حملاتها الرقابية لضبط الأسواق والتصدي للممارسات المخالفة وحماية حقوق المواطنين.

في إطار استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية، وتنفيذًا لتوجيهات تعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتوجيهات محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف  أماني مسعد صقر، وكيل المديرية.

وأسفرت أعمال التفتيش والمرور الرقابي على المنشآت التجارية عن ضبط كميات متنوعة من منتجات «السناكس» ذات الأطعمة المختلفة، منتهية الصلاحية، وذلك بالمخالفة للقواعد والاشتراطات المنظمة لتداول السلع الغذائية.

 «محاولة شراء» تكشف بيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي

كما تمكنت الحملة من تحرير 4 محاضر لمخالفات متنوعة، من بينها عدم الإعلان عن أسعار السلع للمواطنين، إلى جانب ضبط مخالفة بيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي المعلن.

وجاء إثبات مخالفة بيع السجائر من خلال إجراء «محاولة شراء» للتحقق من السعر المعروض فعليًا للمستهلك وإثبات المخالفة على الطبيعة، بما يدعم الإجراءات القانونية المتخذة حيال الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة، مع استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وسلامة وصلاحية السلع المتداولة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد استمرار الحملات الرقابية بمختلف المناطق، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو تداول سلع غير صالحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات فور ثبوتها.

 رسالة إلى المواطنين: اعرف حقك قبل أن تدفع

من حق المواطن معرفة سعر السلعة بوضوح، والحصول على سلعة صالحة للاستهلاك، ورفض أي سلعة منتهية الصلاحية أو يتم بيعها بالمخالفة للسعر الرسمي.

وأهابت مديرية تموين بورسعيد بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات، بما يسهم في سرعة التحرك الرقابي وحماية حقوق المستهلكين.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد التموين والتجارة الداخلية

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