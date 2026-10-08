محافظ بورسعيد يستقبل عدد من أبناء المحافظة للاستماع لمشكلاتهم

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لقاءً موسعًا مع عدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، وبحث سبل التعامل معها، وذلك بحضور الأستاذة رشا الحمامي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، في إطار حرص المحافظ على التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لمشكلاتهم، خاصة الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية

وشهد اللقاء عددًا من المواقف الإنسانية التي تعكس تنوع احتياجات المواطنين، حيث استمع المحافظ إلى طلب أرملة تعول ثلاثة أبناء ولا تمتلك مصدر دخل ثابت، بعد رفض طلبها للحصول على معاش تكافل وكرامة، إلى جانب عدد من الحالات التي تعاني من ظروف معيشية صعبة، وقدم سيادته المساعدات المالية والغذائية واللحوم للحالات المستحقة، مع بحث إمكانية توفير فرص عمل لأفراد الأسر القادرة على العمل، بما يسهم في توفير مصدر دخل مستدام لهم.

مواقف إنسانية وطلبات عاجلة على طاولة المحافظ.. توجيهات بفحص الحالات وتقديم الدعم وتوفير فرص عمل

كما بحث المحافظ طلبات عدد من المواطنين بشأن توفير فرص عمل، من بينها طلب إحدى المواطنات توفير فرصة عمل لابنتها، إلى جانب التماس عمال الزراعة وأفراد الأمن بميدان الشهداء «المسلة» بشأن توقف صرف رواتبهم منذ عام 2018، عقب أعمال التطوير بالمكان، حيث وجه المحافظ بفحص موقفهم ودراسة أوضاعهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء القواعد المنظمة

و استمع المحافظ إلى استغاثة مواطن بشأن تقنين وضعه السكني وتوفير مأوى بديل لعدم وجود مسكن، كما بحث شكوى أسرة تنتفع بقطعة أرض بحرفيين الزهور، بشأن إجراءات إزالة مبنى مقام على الأرض، حيث وجّه بمراجعة المستندات، ومعاينة الموقع على الطبيعة، ودراسة إمكانية تقنين وتوفيق الأوضاع وفقًا للقوانين واللوائح، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للأسرة باعتبار المكان مسكنها ومصدر رزقها

وتناول اللقاء كذلك عددًا من المطالب من بينها طلب تسليم تراخيص ثلاثة محلات بمدينة بورفؤاد، وطلب تركيب أو نقل عداد كهرباء لأحد المحال بمساكن القابوطي بحي الضواحي، حيث أحال المحافظ الملفات للجهات المختصة بفحص الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وفي قطاع الصحة، بحث المحافظ شكوى إحدى العاملات بالتمريض بشأن نقلها من مركز طب أسرة بورفؤاد ثان إلى مستشفى الحياة ببورفؤاد، في ظل ظروف أسرية وصحية خاصة، وطلبها استمرارها في مقر عملها الحالي لتوافق مواعيده مع ظروفها، حيث وجه المحافظ بدراسة الحالة واتخاذ ما يلزم حيالها.

كما استمع اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى عدد من المطالب التعليمية، من بينها طلب توسعة وإنشاء مبانٍ إضافية بأحد المدارس ، في ظل ارتفاع كثافات الطلاب، إلى جانب مطالب توصيل التيار الكهربائي والمياه ورصف الطريق المؤدي إلى المدرسة، ووجّه الجهات المعنية بفحص المطالب والعمل على تلبية الاحتياجات اللازمة لتحسين البيئة التعليمية وتوفير الخدمات الأساسية للطلاب

وشمل اللقاء أيضًا شكوى بشأن نقل إحدى الطالبات من مدرستها دون علم والدتها، حيث وجّه المحافظ بفحص الشكوى مع الجهات التعليمية المختصة واتخاذ اللازم، إلى جانب عدد من الطلبات المرتبطة بالخدمات والمرافق واحتياجات المواطنين اليومية

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار نهج التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والعمل على بحثها وإيجاد الحلول المناسبة لها، مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية والأسر الأكثر احتياجًا، وتقديم أوجه الدعم الممكنة من مساعدات مالية وغذائية ولحوم، إلى جانب بحث فرص العمل والخدمات الأساسية وفقًا للقواعد المنظمة

وجدير بالذكر أن المواطنين الراغبين في لقاء محافظ بورسعيد يمكنهم التقدم بطلباتهم إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع إرفاق المستندات الداعمة للطلب وبيانات التواصل اللازمة، حتى يتسنى فحص كل حالة واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها