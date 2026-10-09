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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لتعزيز الوعي الوطني.. قوافل الأوقاف الدعوية تواصل رسالتها في بورسعيد والسويس

قوافل الأوقاف الدعوية
قوافل الأوقاف الدعوية
أحمد سعيد

سيرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، قوافل دعوية موسعة إلى عدد من المساجد بالمناطق المستهدفة بمديريتي أوقاف بورسعيد والسويس، بمشاركة ٢٥ إمامًا ببورسعيد و٢٤ إمامًا بالسويس، من أئمة الديوان العام.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، وترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية.

قوافل الأوقاف الدعوية تواصل رسالتها في بورسعيد والسويس

وتأتي هذه القوافل امتدادًا للبرنامج الدعوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالمناطق المستهدفة، بما يعزز دور المسجد في بناء الوعي، وترسيخ الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز قيم الانتماء والمسئولية، والتوعية بضرورة إعداد القوة، وحفظ الأوطان وصون أمنها، ومواجهة الشائعات ومحاولات التشكيك في قيمة الوطن ومكانته.

وتناولت الخطبة الأولى موضوع «وأعدوا»، في ضوء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، موضحةً أن إعداد القوة في التصور الإسلامي لا يقتصر على الاستعداد العسكري، بل يشمل امتلاك العلم والمعرفة، وإتقان العمل، وتنمية القدرات، والأخذ بكل أسباب التقدم؛ فالأوطان القوية تُبنى بالوعي والتخطيط وحسن استثمار الإمكانات، كما أن الاستعداد الجاد من مقتضيات حماية الوطن والوفاء بمسئوليته تجاه أبنائه.

واستحضرت الخطبة دروس انتصارات أكتوبر المجيدة، وما جسدته من نماذج للإرادة والتخطيط والتكاتف، مؤكدةً أن استلهام هذه الذكرى يكون بتحويل معانيها إلى عمل جاد، وسعي متواصل إلى البناء والإنتاج، وإعداد أجيال قادرة على تحمل المسئولية ومواجهة التحديات.

كما تناولت الخطبة الثانية موضوع «مواجهة التشكيك في قيمة ومكانة الوطن»، مبينةً أن الانتقاص من قيمة الوطن والتشكيك في مكانته يضعفان روح الانتماء والمسئولية، وأن التعامل الواعي مع ما يُنشر من أخبار ومعلومات يقتضي التثبت من مصادرها، والتمييز بين النقد المسئول الذي يستهدف الإصلاح وبين الشائعات التي تسعى إلى بث الإحباط وزعزعة الثقة. وأكدت الخطبة أن الانتماء الحقيقي يظهر في المحافظة على مقدرات الوطن، واحترام مؤسساته، والمشاركة الإيجابية في نهضته، والعمل على معالجة التحديات بروح مسئولة وبناءة.

وشملت القوافل ٢٥ مسجدًا بمديرية أوقاف بورسعيد، و٢٤ مسجدًا بمديرية أوقاف السويس، بإجمالي ٤٩ مسجدًا، بما يعزز وصول الرسالة الدعوية إلى مختلف فئات المجتمع، وترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية، وتجسيد الدور الميداني للمسجد في بناء الوعي وخدمة المجتمع.

وتواصل وزارة الأوقاف تنفيذ قوافلها الدعوية بالمناطق المستهدفة ومختلف المحافظات؛ دعمًا لرسالة المسجد في بناء الإنسان، وترسيخ صحيح الدين، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، ونشر القيم الوطنية والأخلاقية التي تسهم في حفظ الوطن وصون أمنه واستقراره.

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