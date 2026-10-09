قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكاية وطن في 12 سنة.. تريليون جنيه استثمارات صناعية وصادرات بـ55 مليار دولار
جيروزاليم بوست: خلافات أمريكية إسرائيلية ومخاوف بشأن مضيق هرمز والقواعد العسكرية
غش الأغذية قد يؤدي للحبس 5 سنوات.. تعرف على العقوبة
القوات الحكومية اليمنية تعلن استكمال السيطرة على باب المندب وميون
محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي عن سبتمبر 2026
موتسيبي يكشف امكانيه إعادة إقامه كأس الأمم الأفريقية كل عامين
فليك يعلن غياب رافينيا عن مباراتي خيتافي وجلطة سراي
عرض تركي جديد يهدد استمرار محمد هاني مع الأهلي
أكسيوس: إدارة ترامب تأمل في تحقيق انفراجة دبلوماسية بشأن أوكرانيا قبل انتخابات التجديد النصفي
شيكو بانزا يصل إلى القاهرة للانضمام لمعسكر الزمالك استعدادًا للقمة
2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة
لأول مرة منذ 10 سنوات| مورينيو: ريال مدريد يصل إلى منتصف أكتوبر دون إصابات جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بمشاركة 130 إماما.. الأوقاف تسير قافلة دعوية لمساجد دار السلام والبساتين والمعادي

قافلة دعوية
قافلة دعوية
أحمد سعيد

سيرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارت أوقاف دار السلام والبساتين والمعادي، بمشاركة ١٣٠ إمامًا من ديوان عام الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ أحمد جمال، مدير مديرية أوقاف القاهرة، ضمن خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية.

 الأوقاف تسير قافلة دعوية بمشاركة 130 إمامًا

وتناولت خطبة الجمعة موضوع «وأعدوا»، تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، موضحةً أن الإسلام يأمر بإعداد العدة والأخذ بأسباب القوة، وأن تحقيق النصر يتطلب الإيمان الراسخ، والتخطيط الواعي، والاستعداد الجاد، وبذل الجهد، والاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يعزز قدرة الوطن على مواجهة التحديات وصون مقدراته.

وأكدت الخطبة أن إعداد القوة واجب تقتضيه مسئولية الحفاظ على الوطن وحماية مقدراته، وأن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تجسد قيمة الاستعداد والأخذ بالأسباب، وتبرز ما حققه الإيمان والعزيمة والتخطيط والعمل من إنجازات، بما يعزز الوعي الوطني لدى الأجيال، ويرسخ معاني الانتماء والمسئولية.

كما تناولت الخطبة الثانية موضوع «مواجهة التشكيك في قيمة ومكانة الوطن»، مؤكدة أن الوطن نعمة تستوجب الشكر والعمل من أجل تقدمه ورفعته، وأن الحفاظ على مكانته ومقدراته مسئولية مشتركة، تقتضي الوعي بحجم ما يواجهه من تحديات، والتصدي للشائعات ومحاولات بث الإحباط والتشكيك، وترسيخ الثقة القائمة على الوعي والمعرفة، وتعزيز روح الانتماء والعمل والإيجابية.

وتأتي القافلة ضمن البرنامج الدعوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، لتكثيف الحضور الدعوي بالمساجد، وتعزيز التواصل مع روادها، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية، بما يسهم في خدمة المجتمع وبناء الإنسان.

وزارة الأوقاف الأوقاف قافلة دعوية الأوقاف تسير قافلة دعوية بمشاركة 130 إمامًا الأوقاف تسير قافلة دعوية لمساجد دار السلام والبساتين والمعادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 أكتوبر

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

من يفعل هذا الأمر يوم الجمعة ينور الله وجهه يوم القيامة

من يفعل هذا الأمر يوم الجمعة ينور الله وجهه يوم القيامة

الجامع الأموي في حلب

بعد 13 عاما من الإغلاق.. الجامع الأموي الكبير في حلب يستعيد مكانته التاريخية

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

ترشيحاتنا

فيتامين ب

تحذير .. أنواع فيتامين ب قظ تسبب مضاعفات خطيرة

الحديد

قد يسبب مشاكل خطيرة .. اكتشف أضرار الإفراط في تناول الحديد

البلوجر مريم سيف

صدمة بين الستات .. طلاق البلوجر مريم سيف بعد قصة حب قوية

بالصور

أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد