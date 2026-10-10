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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير حديقة الأمل بحي المناخ

90% نسبة تنفيذ أعمال تطوير حديقة الأمل.. والانتهاء من تنفيذ البوابة الرئيسية
90% نسبة تنفيذ أعمال تطوير حديقة الأمل.. والانتهاء من تنفيذ البوابة الرئيسية
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، في بداية جولته الميدانية، مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بحديقة الأمل بنطاق حي المناخ، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على آخر الاستعدادات تمهيدًا لافتتاح الحديقة أمام المواطنين، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتطوير الحدائق والمساحات الخضراء.

ورافق المحافظ المهندس وليد الدعدع رئيس حي المناخ و المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالديوان العام.

90% نسبة تنفيذ أعمال تطوير حديقة الأمل.. والانتهاء من تنفيذ البوابة الرئيسية

وبلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير 90%، حيث تتواصل الأعمال لتطوير المسطحات الخضراء، وتنفيذ الممرات وأعمال اللاند سكيب، بما يسهم في إضفاء مظهر جمالي وحضاري متميز على الحديقة.

وشملت الأعمال الانتهاء من البوابة الرئيسية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من العناصر الجمالية، من بينها البرجولات وكراسي الـGRC والكنب الكلاسيكي المزخرف بالأعمال الحديدية، بما يوفر أماكن مناسبة للجلوس والتنزه والاستمتاع بالمساحات الخضراء

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، والاهتمام بأعمال النظافة والتنسيق الحضاري، لضمان ظهور الحديقة في أفضل صورة قبل افتتاحها أمام المواطنين.

بورسعيد محافظة بورسعيد حديقة الأمل محافظ بورسعيد

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