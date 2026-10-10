بعد شكواها.. وكيل تعليم بورسعيد يستقبل والدة الطالبة "دهب" ويوجه بحلها فورا

استقبل محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، الطالبة دهب محمد عنتر المقيدة بمدرسة الخنساء الابتدائية ووالدتها.

جاء اللقاء تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وبتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد.

ورحب مدير تعليم بورسعيد بالحضور، مستمعا للشكوى المقدمة من والدة الطالبة "دهب" بحضور الدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي، رشا عيسى مدير إدارة خدمة المواطنين، موجها بالحل الفوري للشكوى في إطار اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن، مع متابعة التنفيذ.

وأكد وكيل تعليم بورسعيد، خلال اللقاء أن تعليم بورسعيد لا يدخر جهدا من أجل بحث أي شكاوى أو مشكلات تمس أبنائه الطلاب والعملية التعليمية والقائمين عليها بالمحافظة، لافتا إلى أن مكتبه مفتوح لاستقبال الجميع، وأن قيادات التعليم تسعى جاهدة لاحتواء هذه الأمور.

يذكر أن والدة الطفلة كانت نشرة شكوى نجلتها دهب من ذوى الاحتياجات الخاصة، تتكرر من تعرض نجلتها لمشكلة داخل المدرسة.