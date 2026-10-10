قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلع 10 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن
على أنغام «كلام عينيه».. رئيس الوزراء الماليزي يحتفي بزيارة الرئيس السيسي
مطلوب سائقين وفنيين.. وزارة العمل تُعلن عن 550 فرصة عمل لشباب الصعيد
أحلى من الجاهز .. طريقة عمل كريب سجق
أماكن استقبال الطلبات.. تفاصيل آخر مهلة للتصالح في مخالفات البناء 2026
ظهور ثعبان داخل حمام مسجد بقرية عبد السلام عارف بالبحيرة
محمد صلاح يقود هجوم طرابزون سبور أمام سامسون في الدوري التركي
بنت الفيوم تحصد 9 ميداليات في بطولتي إفريقيا والعرب لرفع الأثقال بالجزائر
استنفار أمني في لندن.. 10 آلاف متظاهر من أجل فلسطين والشرطة تهدد باعتقال مرتدي الأقنعة
على أنغام "يا مصر بتعمليها إزاي".. رئيس وزاء ماليزيا يوثق زيارة الرئيس السيسي
وزيرة التنمية المحلية تتفقد منطقة كهف الجارة بالوادي الجديد لإعلانها محمية طبيعية
شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد شكواها.. وكيل تعليم بورسعيد يستقبل والدة الطالبة "دهب" ويوجه بحلها فورا

بعد شكواها على التواصل وكيل تعليم بورسعيد يستقبل والدة الطالبة "دهب" ويوجه بالحل الفوري لشكواها
بعد شكواها على التواصل وكيل تعليم بورسعيد يستقبل والدة الطالبة "دهب" ويوجه بالحل الفوري لشكواها
محمد الغزاوى

استقبل محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، الطالبة دهب محمد عنتر المقيدة بمدرسة الخنساء الابتدائية ووالدتها.

جاء اللقاء تحت رعاية  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وبتوجيهات  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد.

ورحب مدير تعليم بورسعيد بالحضور، مستمعا للشكوى المقدمة من والدة الطالبة "دهب" بحضور الدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي، رشا عيسى مدير إدارة خدمة المواطنين، موجها بالحل الفوري للشكوى في إطار اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن، مع متابعة التنفيذ.

وأكد وكيل تعليم بورسعيد، خلال اللقاء أن تعليم بورسعيد لا يدخر جهدا من أجل بحث أي شكاوى أو مشكلات تمس أبنائه الطلاب والعملية التعليمية والقائمين عليها بالمحافظة، لافتا إلى أن مكتبه مفتوح لاستقبال الجميع، وأن قيادات التعليم تسعى جاهدة لاحتواء هذه الأمور.

يذكر أن والدة الطفلة كانت نشرة شكوى نجلتها دهب من ذوى الاحتياجات الخاصة، تتكرر من تعرض نجلتها لمشكلة داخل المدرسة.

بورسعيد محافظة بورسعيد تعليم بورسعيد الخنساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

دعاء الفجر

دعاء الفجر لزوال الهموم وتفريج الكرب المستجاب مكتوب لراحة النفس وقضاء الحوائج

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

إذا صليت الفجر

هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه

عصام عبدالفتاح

عصام عبد الفتاح: واجهنا صعوبة في استقدام حكام لـ مباراة الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

هل نشتري الذهب الآن أم تنتظر تراجع الأسعار؟.. آي صاغة توضح القرار

السوشيال ميديا

هل الإنترنت وراء زيادة الجرائم؟.. تأثير مشاهد العنف على سلوك الأفراد

أمراض القلب

هل زيادة ضربات القلب أثناء الرياضة خطر؟ متى يكون تسارع النبض طبيعيًا ومتى يستدعي الفحص؟

بالصور

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب بعد سن الأربعين؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟

فستان كاجوال.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها | شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

هل الرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟.. حقيقة الأمر

هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد