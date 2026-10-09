بورسعيد.. ستاد المصري يستعد لاستقبال تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة

اجتمع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، مع المهندس محمد كساب مدير مشروع استاد النادي المصري بمحافظة بورسعيد، لمتابعة مستجدات الأعمال بالمراحل النهائية لتجهيز الاستاد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، في إطار الاستعدادات الجارية للوصول بالاستاد إلى أعلى درجات الجاهزية تمهيدًا للافتتاح والتشغيل التجريبي.

وخلال الاجتماع، تابع المحافظ الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال الجاري استكمالها، حيث قاربت الاعمال على الانتهاء من تركيب كراسي مدرجات الدرجات الأولى والثانية والثالثة، إلى جانب استكمال تركيب كراسي الـVIP والإعلاميين، فيما دخلت أعمال زراعة النجيل مراحلها الأخيرة، بالتزامن مع استكمال أعمال الموقع العام والـ«لاندسكيب» واللمسات النهائية للملعب.

قرب اكتمال تركيب كراسي المدرجات.. والنجيلة والـ«لاندسكيب» والتجهيزات الداخلية

كما تم الانتهاء من التشطيبات الداخلية لفندق الاستاد، ويجري حاليًا التجهيز لفرش الغرف بمعرفة النادي المصري، بالتوازي مع الانتهاء من اللمسات الأخيرة بغرف اللاعبين وتجهيز الـ«لوكرز»، بما يعكس دخول مختلف مكونات الاستاد مراحلها النهائية استعدادًا للتشغيل.

وأكد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق التوقيتات المحددة، تمهيدًا لاستقبال أولى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري خلال الأيام القليلة المقبلة، والوصول بالاستاد إلى الجاهزية الكاملة استعدادًا للافتتاح التجريبي.