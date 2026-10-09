أحياء بورسعيد تواصل حملات الانضباط ورفع كفاءة الشوارع.. إزالة الإشغالات والتعديات

واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف أحياء بورسعيد جهودها الميدانية في عدد من الملفات الخدمية والحيوية في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف المتابعة الميدانية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات، ومواصلة الاستعدادات المبكرة لموسم الشتاء.

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات وإعادة الانضباط للشوارع

مدينة بورفؤاد:



وتابعت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، حملة ميدانية موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بحرم السوق المركزي «القديم» ومساكن حي الفيروز، حيث جرى توجيه الأجهزة المعنية بسرعة رفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وشددت رئيس مدينة بورفؤاد على استمرار المتابعة اليومية وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

حي الشرق:



واصل الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، جولاته الميدانية سيرًا على الأقدام بشارع دجلة، لمتابعة حالة الشارع والتأكد من استمرار الانضباط بعد القضاء على الإشغالات التي كانت تعوق حركة المواطنين وتؤثر على المظهر الحضاري.

وأكد رئيس الحي استمرار المرور الميداني والتعامل الفوري مع أي مخالفات، حفاظًا على حق المواطنين في استخدام الشوارع والأرصفة بسهولة وأمان.

حي العرب:



واصلت الأجهزة التنفيذية بحي العرب حملاتها الميدانية المكثفة، بقيادة المهندسة شيماء جودة، رئيسة حي العرب، حيث شملت حملة للنظافة وأعمال الصرف الصحي بمحيط سوق العصر وشارع الروضة، إلى جانب تنفيذ حملة للإشغالات والنظافة والصرف الصحي داخل سوق العصر، في إطار جهود الحي للارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتحسين كفاءة خدمات الصرف الصحي، ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، ضمن خطة المتابعة الميدانية المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط وتيسير حركة المواطنين داخل نطاق الحي

حي الضواحي:



قاد الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، حملة مكبرة بمناطق الإسراء واللبانة والقابوطي والنور، بمشاركة إدارتي الإشغالات وشئون البيئة، لإزالة كافة الإشغالات والتعديات والالتزام بخطوط التنظيم والمساحات القانونية المقررة.

وأسفرت الحملة عن إزالة ومصادرة 2 ترابيزة بلياردو، وثلاجة عرض، ومدرج خشبي، وبتارين، كانت تعوق حركة المشاة والمركبات، مع التنبيه على أصحاب المحال والورش بالالتزام بالمساحات المقررة وعدم التعدي على حرم الطريق.

وشدد رئيس حي الضواحي على اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقررة تجاه أي إشغال يعوق حركة المواطنين أو المركبات.

رفع كفاءة النظافة وتطهير شبكات الصرف استعدادًا لفصل الشتاء

حي المناخ:



تتواصل أعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق حي المناخ، ومنها شارع عبد السلام عارف، ضمن منظومة النظافة الجديدة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة.

وتابع المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، أعمال رفع تجمعات القمامة والمخلفات ونواتج الأعمال أولًا بأول، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية وسرعة التعامل مع أي تجمعات للمخلفات، مع الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وملاحظاتهم.

وخصصت شركة نهضة مصر الخط الساخن 17696 لاستقبال شكاوى المواطنين وبلاغاتهم المتعلقة بمنظومة النظافة.

حي الزهور:



وفي إطار الاستعداد المبكر لموسم الشتاء، تابع الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، ميدانيًا أعمال تطهير ورفع كفاءة خطوط وشبكات الصرف الصحي بمنطقة عمر بن الخطاب، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشملت الأعمال الدفع بسيارات النافوري لتطهير خطوط الصرف الصحي وإزالة الرواسب والمخلفات، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وضمان انتظام عملية تصريف المياه، مع استمرار أعمال التطهير والصيانة الدورية بمختلف مناطق الحي.

متابعة المنشآت التعليمية.. وتحرك عاجل للحفاظ على نظافة شاطئ غرب بورسعيد

حي الجنوب:



تابع الأستاذ محمد عاشور، رئيس حي الجنوب، أعمال فرش وتسوية طبقة من الرمال داخل مدرسة المجد الابتدائية بمنطقة المجد، وذلك ضمن أعمال رفع كفاءة محيط المنشأة التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وتأتي الأعمال بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبمتابعة اللواء عمرو فكري، سكرتير عام المحافظة، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة لأبنائنا الطلاب والعاملين بالمدارس.

حي غرب بورسعيد:



وفي إطار المتابعة الميدانية، أجرت الأستاذة لمياء الجيار، رئيس حي غرب بورسعيد، جولة صباحية على شاطئ بورسعيد، حيث تم رصد تجمعات من القمامة والمخلفات والإشغالات.

وعلى الفور، وجهت رئيس الحي بسرعة رفع كافة المخلفات وتنظيف الشاطئ، والتنسيق مع شركة النظافة المسؤولة لبدء أعمال الإزالة والتخلص الآمن من النفايات.

كما تم منح المتواجدين بالموقع مهلة عاجلة لإزالة الإشغالات والمخلفات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وإعادة الشاطئ إلى الحالة التي تليق بالمظهر الحضاري والسياحي لبورسعيد.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية بأحياء بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية والحملات اليومية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، للحفاظ على الانضباط، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو مشكلات يتم رصدها.